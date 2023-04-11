電動單車及滑板車料年底合法化　汽車會：坊間大部分產品未符新例要求

政府正研究立法規管電動單車、電動滑板車等代步工具，讓部分電動可移動工具合法使用，預計最快年底推行。運輸署研究小組成員兼汽車會會長李耀培今日(11日)在一個電台節目中表示，預計當局將會容許電動滑板車及電動輔助單車兩類電動可移動工具合法使用，時速要在25公里內，亦有體積及重量限制。

其他裝置同有規管

李耀培指出，電動可移動工具合法化有時速等限制外，亦有其他裝置規管，包括配置有效制動、響鬧及煞車裝置、產品認證和電池標準及有效照明系統，而且駕駛者亦要戴頭盔等。他預料，合法化後電動滑板車及電動輔助單車，可能在出廠時已有時速限制。以電動輔助單車為例，行車時速超過25公里時會斷電。事實上，部分國家和地區對於電動移動工具不設時速限制，但發現交通意外率大增，因此他認同需要為車速設限。