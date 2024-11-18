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2024-11-18 10:50:00

電動渡輪｜香港首艘本周抵港　料年底完成測試後投入服務

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電動渡輪的甲板配備太陽能板以提供額外電源，足夠供應船內照明之用。（環保署提供）

電動渡輪的甲板配備太陽能板以提供額外電源，足夠供應船內照明之用。（環保署提供）

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政府早前預留3.5億元，推行為期24個月的電動渡輪先導試驗計劃，全額資助渡輪營辦商建造4艘電動渡輪和相關充電設備、營運、保養和維修等費用。由新渡輪營運、試驗計劃中的第一艘電動渡輪，將於本星期內抵港，今年底在本港水域進行最後測試及船長培訓等工作，之後就會正式投入服務，來往北角至紅磡，位於北角、紅磡及觀塘碼頭的電動渡輪充電設施亦已完成安裝。

電動渡輪電量足夠全日運作

環保署助理署長區詩敏說，電動渡輪一般每晚充電8小時，便足夠全日運作，雖然電池會增加渡輪重量，但船身改用較輕的物料，例如碳纖、鋁金屬等，有助減低耗電量。

她表示，電動渡輪載客量與現時燃油渡輪相若，大約為400人，船上提供便利市民出行的設施，例如洗手間、擺放行李或單車的位置等，同時更為舒適，渡輪甲板亦安裝了太陽能板，進一步減低耗電。

區詩敏（左）說，轉用電動渡輪有助改善維港兩岸空氣質素；鄭成奇（右）相信，電動渡輪未來有發展前景。（港台圖片）

區詩敏（左）說，轉用電動渡輪有助改善維港兩岸空氣質素；鄭成奇（右）相信，電動渡輪未來有發展前景。（港台圖片）

電動渡輪助改善維港空氣質素

區詩敏說，電動渡輪類似電動車一樣，維修保養費用較低，當局希望透過試驗計劃取得數據，評估電動渡輪整體是否較傳統燃油渡輪更具效益，再決定未來路向。她指出，燃油渡輪會排放不少空氣污染物，轉用電動有助改善維港兩岸空氣質素，長遠希望達至碳中和。

至於另外兩艘電動渡輪，營辦商分別為富裕小輪及珊瑚海船務，已完成採購的公開招標，正進行造船工作；餘下一艘由天星小輪營運，正展開採購的公開招標程序。

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新渡輪盼政府提供更多配套助電動渡輪發展

新渡輪副總經理鄭成奇說，初步評估電動渡輪的經營成本或會增加，但認為不能純粹只看經濟效益，亦要考慮社會效益，因為電動渡輪有助改善空氣質素，同時給予乘客更舒適的體驗。他又說，如果政府協助提供更多配套設施例如充電樁，相信電動渡輪未來會有更好發展前景。

原文刊登於 香港電台

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