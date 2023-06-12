電動滑板車有望於指定單車徑使用　須滿16歲兼戴頭盔、限速25公里

運輸署擬修例規管電動可移動工具，使用者必須年滿16歲及須佩戴頭盔，車速上限為每小時 25公里，不能接載乘客，電動滑板車等亦須經認證機構評估符合安全規格。政府擬限制電動滑板車及電動單車只可於單車徑使用，並會分階段開放單車徑。目前計畫於今年下半年開展法例修訂草擬工作，並盡快向立法會提交有關修訂。

須年滿16歲、戴頭盔、限速25公里

據了解，政府認為電動可移動工具須制定認證安排，由認證機構評估是否符合相關技術及安全規格。合規格的電動可移動工具型號，會被認證及貼上一個預定的二維碼標記，方便市民及執法人員辨識，從而打擊非法電動可移動工具的使用。運輸署正在與香港生產力促進局進一步制定認證制度的細節，和就認證制度諮詢相關持份者的意見。

至於使用者規管，政府建議電動可移動工具的使用者必須年滿 16 歲及須佩戴頭盔。電動個人移動工具的速度限制在每小時 25 公里。

政府建議首階段先開放若干指定的單車徑路段，一般來說需要有 3.5 米闊、連通度高的單車徑，有較完善的單車徑網絡及合適的道路、交通環境等(如將軍澳南和白石角海濱一帶的單車徑)，並視乎成效適時檢討 是否開放更多合適的單車徑。至於電動輔助單車，基於它們的操作模式近似單車，政府建議容許它們在 所有單車徑上使用。

李耀培指政府應做好配套

香港汽車會會長李耀培向《am730》表示，電動可移動工具可協助居住地與公共運輸交匯處較遠的居民，作為短途的運輸工具，但政府需要做好配套，例如在港鐵站附近設有儲物櫃，「或者好似單車有位置鎖好」。他認為，除了已進行測試的將軍澳單車徑和白石角一帶單車徑外，元朗屯門接駁荃灣的單車徑亦符合要求，故將軍澳、元朗至荃灣和沙田至上水一帶的單車徑板塊均合適使用電動移動工具，讓市民在兩至三公里路程內代步，「去商場買點東西，不用駕車」。

不過，他稱，法國的共享可移動工具出現類似香港共享單車過去亂棄置的情況，引起爭議，建議政府加強規管共享可移動工具，例如要求用家必須泊好車輛。他又指，電動可移動工具的進口應受到規管，並有一定標準，責任應在銷售方，「買車可能未夠二十歲，或者八十歲（長者）想買一部，他們未必識」。