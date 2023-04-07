電動私家車「一換一」計劃明年3月完結 環境及生態局：會適時檢討有關安排

政府在2018年推出「一換一」計劃，銷毀舊私家車並購買新電動私家車的車主，可獲上限大約28萬元的首次登記稅寬減，計劃將於明年3月底完結，政府至今未公布未來路向。環境及生態局表示，電動車技術迅速發展，政府已作調整，由《電動車普及化路線圖》中提及的大約5年一檢，改為3年一檢，以審視普及化進程及其他新能源車輛的發展，為配合相關目標，加上現行寬減安排將於明年3月31日屆滿，政府會適時檢討有關安排並公布檢討結果。

陳克勤：「一換一」計劃取得成效

行政會議成員、立法會環境事務委員會委員陳克勤認為，「一換一」計劃取得成效，相信如果政府取消計劃，電動車增長一定「懸崖式下跌」，打擊減碳目標，同時由於電動車充電已形成一個行業，取消「一換一」將造成連鎖效應，可能整個行業都會崩潰，認為政府應保留「一換一」計劃。他又指，雖然延續「一換一」計劃令政府稅收減少，但當局應從整個新能源汽車發展作考慮。

香港汽車會會長李耀培表示，「一換一」計劃提供稅務寬減，加上近年油價高企，都提供誘因給車主更換電動車。他又指出，根據政府的《電動車普及化路線圖》，在2035年或以前將停止新登記燃油私家車，如果要達標，有必要延續「一換一」計劃，否則推動力度並不足夠。