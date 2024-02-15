熱門搜尋:
六合彩 情人節2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 曉柏峰 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-15 07:00:00

電動車充電產業巡禮丨總覽焦點政策 概述香港電動車普及化路線圖

分享：
《香港電動車普及化路線圖》由時任環境局局長黃錦星於2021年向公眾發表。

《香港電動車普及化路線圖》由時任環境局局長黃錦星於2021年向公眾發表。

路面汽車廢氣排放是造成碳排的一大主因，為配合香港爭取於2050年前實現碳中和的目標，2021年3月時任環境局局長黃錦星制定並發表了首份《香港電動車普及化路線圖》，旨在於2050年爭取車輛零排放的願景。首當其衝便是目標在2035年或以前，停止新登記燃油私家車，並以市場機制鼓勵業界助力充電網絡配套。政府更將於年內檢討《路線圖》之餘，亦會陸續為商用車輛及公共運輸提供更清晰的轉型藍圖。到底《路線圖》有何焦點政策出台？

 配合2050年前碳中和 2050年前車輛零排放

實踐綠色運輸是《香港氣候行動藍圖2050》賴以成功的一大關鍵政策。要在2035年前停止包括混合動力車在內汽油私家車新登記，鼓勵車主改用電動私家車甚至新能源汽車。對此，政府提供車輛首次登記稅寬減、「一換一」計劃與降低電動車牌照費，為市民提供經濟誘因。前者為新首次購車的登記稅，寬減額上限為97,500港元；至於「一換一」計劃，則是為擁有符合資格，打算換車的私家車主，提供上限最高287,500港元的稅務寬減(截止日期為2024年3月31日)。「符合資格」是指在香港首次登記最少6年、連續18個月或以上為登記車主、取消登記前的12個月期內，須有最少10個月領有有效車輛牌照，並且註銷舊私家車及申請替代電動私家車的間距，不可相隔超過3個月。至於電動車行車證的每年牌照費，由於是以車重計算，淨重不超過1公噸的牌照費僅572港元，每多250公斤便有124港元附加費，莫約是傳統1,500毫升油缸容量房車的十分一，相當划算！

《香港電動車普及化路線圖》主要措施一覽。

《香港電動車普及化路線圖》主要措施一覽。

有序部署充電設施 冀2027年前全港達20萬個

電動車要普及，必須由政府、私人市場、企業3方面建構充足的充電設施才成。政府向來鼓吹技術合宜的充電技術，故不急於短時間內興建充電速度不符合現行電動車的充電樁，故有序部署是其重點。而去年施政報告提及，要2027年中前將本港公共和私人充電停車位的總數，提升至約20萬個；其中截至去年9月底，香港共有7,085個公眾充電器，達成政府2025年建7,000個的指標。加上今年首季為兩幅分別位於九龍東及新界東的空置油站用地，轉型為充電站進行招標，預計透過調整土地契約條款，現有油站將在約18個月內會加設約百個快充站。對於公共交通運輸，當局又表示在新建和現有車廠安裝電動巴士充電設施，以配合在2027年年底前投入約700輛電動巴士的中期指標；於大嶼山及西貢區分階段興建不少於10個電動的士專用快充，以及物色小巴總站及公共運輸交匯處加裝電動小巴快充站。不得不提鼓勵地產發展商在新物業興建時，提供寬免地積比來吸引興趣充電設施；又提供《EV屋苑充電易資助計劃》，給予私人停車場加裝充電配套。

強化電動車與充電維護

電動車另一樣普及挑戰，在於市面上缺乏充足的電動車維修；加上充電樁的韌體更新與維護，依賴服務供應商全天候的支援。對此政府已鼓勵職訓開辦相關課程，長遠減低售後服務成本。

註：鑒於《am730電動車充電產業巡禮》業界參與反應熱烈，新一輯巡禮專訪正積極籌備中，請大家密切留意。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受