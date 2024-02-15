電動車充電產業巡禮丨總覽焦點政策 概述香港電動車普及化路線圖

路面汽車廢氣排放是造成碳排的一大主因，為配合香港爭取於2050年前實現碳中和的目標，2021年3月時任環境局局長黃錦星制定並發表了首份《香港電動車普及化路線圖》，旨在於2050年爭取車輛零排放的願景。首當其衝便是目標在2035年或以前，停止新登記燃油私家車，並以市場機制鼓勵業界助力充電網絡配套。政府更將於年內檢討《路線圖》之餘，亦會陸續為商用車輛及公共運輸提供更清晰的轉型藍圖。到底《路線圖》有何焦點政策出台？

配合2050年前碳中和 2050年前車輛零排放 實踐綠色運輸是《香港氣候行動藍圖2050》賴以成功的一大關鍵政策。要在2035年前停止包括混合動力車在內汽油私家車新登記，鼓勵車主改用電動私家車甚至新能源汽車。對此，政府提供車輛首次登記稅寬減、「一換一」計劃與降低電動車牌照費，為市民提供經濟誘因。前者為新首次購車的登記稅，寬減額上限為97,500港元；至於「一換一」計劃，則是為擁有符合資格，打算換車的私家車主，提供上限最高287,500港元的稅務寬減(截止日期為2024年3月31日)。「符合資格」是指在香港首次登記最少6年、連續18個月或以上為登記車主、取消登記前的12個月期內，須有最少10個月領有有效車輛牌照，並且註銷舊私家車及申請替代電動私家車的間距，不可相隔超過3個月。至於電動車行車證的每年牌照費，由於是以車重計算，淨重不超過1公噸的牌照費僅572港元，每多250公斤便有124港元附加費，莫約是傳統1,500毫升油缸容量房車的十分一，相當划算！

有序部署充電設施 冀2027年前全港達20萬個 電動車要普及，必須由政府、私人市場、企業3方面建構充足的充電設施才成。政府向來鼓吹技術合宜的充電技術，故不急於短時間內興建充電速度不符合現行電動車的充電樁，故有序部署是其重點。而去年施政報告提及，要2027年中前將本港公共和私人充電停車位的總數，提升至約20萬個；其中截至去年9月底，香港共有7,085個公眾充電器，達成政府2025年建7,000個的指標。加上今年首季為兩幅分別位於九龍東及新界東的空置油站用地，轉型為充電站進行招標，預計透過調整土地契約條款，現有油站將在約18個月內會加設約百個快充站。對於公共交通運輸，當局又表示在新建和現有車廠安裝電動巴士充電設施，以配合在2027年年底前投入約700輛電動巴士的中期指標；於大嶼山及西貢區分階段興建不少於10個電動的士專用快充，以及物色小巴總站及公共運輸交匯處加裝電動小巴快充站。不得不提鼓勵地產發展商在新物業興建時，提供寬免地積比來吸引興趣充電設施；又提供《EV屋苑充電易資助計劃》，給予私人停車場加裝充電配套。