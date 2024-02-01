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2024-02-01 04:29:58
日報

電動車充電產業巡禮｜信興科技 以新能源迎趨勢 深入電動車生態圈 充電配套 純電小巴 資訊共享 三管齊下

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信興集團 信興科技 吳福強

信興科技有限公司董事總經理吳福強Gary。

電動車的科技優勢，配合潔淨能源應用，於全球已牽動一場汽車革命，亦加快綠色運輸的普及趨勢；而充電配套的發展，必然是這大環境下的催化劑。信興集團早於2016年洞悉先機，於旗下信興科技有限公司涉足電動車充電產業鏈，率先深入電動車生態圈。信興科技有限公司董事總經理吳福強Gary帶領團隊默默耕耘，至今已完成數千宗充電器安裝的工程項目，涵蓋商業機構、商場、酒店、私人住宅和獨立屋等；近年又積極跟其他持份者與平台合作，豐富市場上電動車充電資訊。為涵蓋整個電動車板塊，信興新能源更參與環保署《電動公共小型巴士先導試驗計劃》，研發貼合香港需求的電動小巴，推動公共運輸實踐碳中和的願景。「我們成立信興新能源，是要緊貼政府藍圖，以公共小巴作為切入點，推動其他商用車例如復康小巴，屋苑小巴等的持份者考慮採用潔淨能源，以使個人、公共、商用電動車輛全面普及化。」

信興集團 信興科技 Panasonic 中速充電器 充電器

信興科技有提供日製Panasonic中速充電器安裝及維護，豐富客戶選擇。

信興集團 信興科技 充電器

充電業務緣於松下車載電池

信興集團以電器業務起家，最廣為人知一定是香港人必備的樂聲牌電飯煲。來到21世紀，企業開展充電器業務，Gary表示也跟松下息息相關。他解釋，「早年電動車市場領導品牌進軍香港市場，當時他們的車載電池由Panasonic生產。基於我們跟Panasonic堅實的業務夥伴關係，透過其引薦從而開展充電器裝設服務，成為他們品牌推薦的充電器安裝承建商之一。」他表示現時「信興服務團隊」擁有超過100位專家，包括註冊電業工程人員，為顧客提供全面的一站式服務，包括現場視察評估、專人與業主立案法團及物業管理部門商討設立充電設施的具體方案、檢視電力供應及負荷、報價，以至進行供電系統前期工程、整項充電安裝工程、測試及保養等售後服務等。

「大致上我們提供家用和工商充電解決方案，除採用日系Panasonic ELSEEV hekia S Mode3中速充電器外，亦引入了內地充電器知名品牌星星充電(Star Charge)的快速充電系列，為不少歐洲名車品牌採用。單是家用充電樁，我們已完成了數以千計的安裝項目。整體信興負責的充電配套數量，呈逐年高速增長態勢。」Gary又稱除了與市場領先的品牌合作外，2021年起更積極與其他歐洲汽車品牌進行充電樁配套裝設。「其中一個焦點項目，正是我們身處的訪問現場，夥拍恒基H Zentre、於前年底落成、提供8個包括AC和DC的充電位。除了H Zentre，其實還有不少商場有我們的項目蹤跡，例如信和集團的屯門市廣場、新世界集團的K11 Art Mall等，而在及後幾個月我們將會有多個大型項目相繼落成，當中更有項目會配備高達240kW的快速充電。」除硬件外，信興科技亦能提供附設收費系統(payment gateway)的智能停車場方案，以手機app預約充電車位，到達停車場後透過車牌識別系統自動識別車牌號碼，再配合泊車引導系統指引駕駛者到正確泊車位置。當識別到該車輛泊入充電車位後，系統會開始紀錄泊車時長及計算充電費用，駕駛者繳款後即可離場。

信興科技 信興新能源 滿客 Moonca 充電小巴

信興新能源研發全新純電動超充小巴「滿客(Moonca)」，並於去年正式發表。

成立信興新能源 設計香港專用純電小巴

2021年政府發表《電動車普及化路線圖》，推動綠色運輸。惟相比電動私家車，商用電動車的發展步伐較慢，Gary表示基於運輸業界的成本效益考量，以及不同車款的嚴謹法規所致，窒礙新車落地進度。「鑑於私人電動車市場競爭激烈，我們便想到從公共運輸的綠色小巴入手，成立信興新能源有限公司(SHNE)引入純電小巴，除設計出符合香港行駛的電動小巴外，兼負責代理銷售及維修，滿足市場需要。」他續指信興新能源與內地格力鈦新能源旗下的廣通汽車團隊合作，即使在疫情期間欠缺兩地正常商務視察交流，仍堅持一年多時間設計出香港人最舒適的純電小巴。「有些企業會選擇快速將左軚車引入香港，才根據法規逐步改裝。我們認為這樣雖然便捷，但卻局限於原有框架，故我們大膽由零開始，從香港人搭乘體驗著手，設計最適合的車廂，甚至連司機駕席也列入考慮，再由廣通逐一組建成形。」前年信興新能源更獲選為環保署《電動公共小型巴士先導試驗計劃》的電動小巴供應商。展望未來，Gary認為小巴場景將延伸至其他車款，包括屋苑邨巴常用的28座小巴和社福機構的復康巴士，令更多持份者受惠。

信興科技 Kilowatt

信興科技夥拍Kilowatt駕駛資訊平台，提供旗下項目的最新充電消息。

夥拍Kilowatt 豐富駕駛資訊

除硬件配套外，Gary認為資訊普及亦相當重要，若車主愈能輕易接觸電動車相關資訊，簡單如新車入手、換車優惠、全港充電設施網絡、即時充電狀況等，愈能鼓勵電動車普及。因此信興科技夥拍Kilowatt駕駛資訊平台，提供旗下項目的最新充電消息，並鼓勵其他業界加入，結合出最齊全的電動車充電站地圖，充電站即時充電狀況資訊、充電折扣及優惠等。信興科技更提供充電樁安裝資訊，方便各位車主更快投入電動車的綠色駕駛生活。

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