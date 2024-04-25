電動車充電產業巡禮｜引入社區共享 Marsbu EVbnb釋放私人充電基建緩解供求問題

正當新登記電動私家車數目近年高速增長之際，特區政府已密鑼緊鼓推動商用電動車普及。然而社區充電樁供不應求，電動車與充電車位比例約為15:1，僧多粥少，窒礙綠色出行發展。提供EV充電工程的馬斯寶集團有限公司，主席兼首席執行官陳南豐Peter認為，本港公共充電配套不足，非一時三刻所能解決，於是想到透過「社區共享」，推出Marsbu EVbnb方案，釋放私人充電車位使用權限。「善用私人充電車位的閒置時間，兼賺取被動收入，一舉兩得。」

為鼓勵私家車主轉用電動車，早年政府推出「EV屋苑充電易資助計劃」(EHSS)，撥款35億港元供屋苑申請安裝充電樁。而馬斯寶正是該計劃的公開電子招標平台下工程顧問名冊及/或承建商名冊之一，主力提供全方位電能充電支援服務，為包括EHSS屋苑、已完成電力基礎設置的合資格私人住宅及屋苑停車場、村屋或獨立屋車位、工商大廈車場等安裝電動車充電設施與配電基建工程。公司亦以建立一站式充電解決方案為目標，連帶提供自家品牌充電器零售與售後維護服務，成立至今已協助十多個大型私人屋苑以至豪宅部署充電設施。Peter的團隊在跟業戶和物管公司洽商過程中，發現各持份者往往較難達成一致共識。他於是想到「社區共享充電」點子，於去年籌備《Marsbu EVbnb》並在今年正式推出。「以中速私人充電樁為例，一般通勤代步用的電動車，每周只需充電兩次，換算起來每天便有8小時閒置。如果我們能夠建立一個智能化雲端共享網絡，讓這些私人車位提供予有需要的車主充電，順便製造被動收入，這就是《Marsbu EVbnb》的初衷。」

一app在手 共享預約

Peter表示「社區共享充電」意念具備市場前瞻性，亦是緩解現時充電設施供求失衡問題的最快方案，車主毋須為了尋找公共充電，要花費時間在商場輪候，或被迫消費來換取充電名額。

「《Marsbu EVbnb》最理想的應用場景，就是大型屋苑業戶和工商廈租戶，這些『鄰里』便可藉此互相幫助。」現時《Marsbu EVbnb》設有充電地圖予車主尋找就近共享充電車位進行預約，而充電車位擁有者先通過「馬斯寶充電熱點系統」申請加盟共享網絡，然後便可透過後台介面查詢充電狀況、額度分配、計算被動收益及每月對帳等。

