電動車快充半年貴26%　汽車會促規管防濫加價

電動車Tesla的快速充電站被指過去半年兩度加價，每度電由3.1元升至3.9元，累積加幅約25.8%，與同期除稅後的車用汽油零售價升幅23.4%相若。香港汽車會會長李耀培今日(4日)於電台節目表示，本港電動車充電站出現求過於供的情況，可能因而帶動充電價格，促政府及第三方機構監察情況，披露更多價格對比，提高透明度。

電動車較汽油車每月節省逾500元

香港汽車會會長李耀培認為，不少購買電動車的車主，車位沒有充電器，造成大量需求，出現求過於供的情況，帶動充電價格。雖然政府計劃將現有油站轉為快速充電站，但他擔心收費缺乏監管而飈升，增加駕駛成本，打擊電動車購買意欲，與政府推動使用電動車的政策目標不符，促新一屆政府着手研究規管充電市場。

截至去年底，全港約有4,700個充電器供公眾使用，當中800多個為快充，部分要收費。而以運輸署數據推算，2020年每輛私家車每月行車里數平均約920公里，駕駛電動車每公里節省0.58元，換言之，即較駕駛汽油車每月可節省533.6元。

Tesla早前回應傳媒時曾稱，其超級快充服務會因應用電成本、原料及建築成本、供應鏈等因素調整收費，而價格調整，將符合Tesla全球策略作調整。目前，Tesla在本港有51個超級充電站。