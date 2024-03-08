電單車與的士長沙灣相撞 鐵騎士倒地後疑遭私家車輾斃

長沙灣發生致命車禍，一輛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛期間，疑準備線，被一輛的士撞倒，鐵騎士倒地後，遭另一輛駛經私家車輾過，的士和私家車司機未有停車，涉均不顧而去。事件由其他目擊司機發現協助報警，騎士送醫院經搶救不治。兩名六旬司機其後被警方拘捕，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及意外發生後沒有停車。死者兒子表示，希望警方能夠查出意外過程，還父親一個公道。
據指，死者為56歲、印度裔男子，約30年前來港，在貿易公司工作，與妻子育有兩名子女，居於梨木樹二邨一單位，當中長女已出嫁，幼子則就讀大學。事發時，男子下班後曾到尖沙咀重慶大廈，之後駕駛電單車回家，途中發生交通意外。警方經調查後，昨日先後拘捕一名67歲姓馬的士司機以及65歲姓劉女私家車司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及意外發生後沒有停車，正被扣查。
的士私家車司機涉不顧而去
事發於前晚10時，事主駕駛的電單車沿連翔道往葵涌方向行駛，駛至近城巴西九龍車廠對開時，疑準備切線之際被一輛的士撞倒，鐵騎士被拋出車外倒地受傷，期間再被另一輛駛至私家車輾過。涉案的士和私家車於意外後不顧而去，事發後電單車橫臥路上，司機的頭盔及鞋等散落一地。事件中，另有一輛私家車受波及損毀，停泊在路邊。
目擊者表示，兩車離開現場後，尾隨有其他司機發現，將車收慢並協助報警，亦有路經駕駛人士落車急救。在場為傷者急救的王先生則表示，傷者當時沒有心跳跡象、沒有呼吸，口裏吐血，已經沒有反應。
死者幼子接受傳媒訪問時坦言意外來得太突然，家人感到徬徨。得知涉案兩名司機已被捕，家人稍為釋然，希望警方能夠盡快查出意外過程，還父親一個公道。而家人亦希望盡快領取遺體辦理喪禮。