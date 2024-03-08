電單車與的士長沙灣相撞 鐵騎士倒地後疑遭私家車輾斃

長沙灣發生致命車禍，一輛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛期間，疑準備線，被一輛的士撞倒，鐵騎士倒地後，遭另一輛駛經私家車輾過，的士和私家車司機未有停車，涉均不顧而去。事件由其他目擊司機發現協助報警，騎士送醫院經搶救不治。兩名六旬司機其後被警方拘捕，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及意外發生後沒有停車。死者兒子表示，希望警方能夠查出意外過程，還父親一個公道。

據指，死者為56歲、印度裔男子，約30年前來港，在貿易公司工作，與妻子育有兩名子女，居於梨木樹二邨一單位，當中長女已出嫁，幼子則就讀大學。事發時，男子下班後曾到尖沙咀重慶大廈，之後駕駛電單車回家，途中發生交通意外。警方經調查後，昨日先後拘捕一名67歲姓馬的士司機以及65歲姓劉女私家車司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡及意外發生後沒有停車，正被扣查。