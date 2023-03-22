電單車骨位常被死車霸佔　政府今年修例罰則將定較高　現時邊區有最多骨位？

本港電單車近年愈來愈多，但俗稱「骨位」的路邊泊位經常被「死車」長期霸佔，令車位不敷應用的情況更見嚴重。政府表示，運輸署會繼續善用有限的路面空間，在不影響交通暢順、道路安全或道路使用者上落客貨的情況下，於天橋底及路旁合適位置提供電單車泊位，以滿足電單車駕駛人士作短時間泊車的需求。

清死車跨部門行動或檢控個別個案

運輸及物流局局長林世雄書面回覆立法會質詢表示，政府現時針對公共道路、行人路和泊車位的「死車」而進行的跨部門聯合清理行動，均是根據《土地(雜項條文)條例》處理。就此，地政總署在初步搜證，包括掌握運輸署提供的相關車輛最後登記車主記錄及其他所需資料，以及徵詢律政司意見後，該署會考慮就證據充分的個別個案提出檢控，從而加強對非法棄置車輛的阻嚇力。

政府去年中建議修例，要求車主必須為逾兩年未領牌的車輛續牌或取消登記，違者如未向運輸署申請豁免並獲批。即屬違法。林世雄稱，有關違法的刑罰將建議定在一個較高的水平，以達到足夠的阻嚇作用，並反映政府在清理棄置車輛時所衍生的成本。當局計劃今年內向立法會提交修訂建議、明年實施新安排。