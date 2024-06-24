電壓驟降再發生 鳳鑽苑停電逾句鐘 半年最少7事故 中電致歉

九龍和新界多區昨凌晨電力不穩，鑽石山鳳鑽苑更一度停電逾一小時。中電昨晚會見傳媒並就事件致歉，將會採取短、中、長期措施盡量減低極端天氣對供電的影響，但沒有正面回應是否同意把電力驟降納入懲罰機制。政府非常關注事件，認為有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，機電署會成立專責小組，跟進中電提出的各項改善措施。

鳳鑽苑昨凌晨近3時突然停電，整幢大廈變得漆黑一片，搶修後凌晨4時許恢復供電。中電發言人表示，連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，凌晨約2時47分錄得短暫電壓驟降，其間接獲個別大廈停電報告，又指事發時雷暴警告正生效，懷疑供電系統受不穩定天氣影響。