電壓驟降再發生 鳳鑽苑停電逾句鐘 半年最少7事故 中電致歉

九龍和新界多區昨凌晨電力不穩，鑽石山鳳鑽苑更一度停電逾一小時。中電昨晚會見傳媒並就事件致歉，將會採取短、中、長期措施盡量減低極端天氣對供電的影響，但沒有正面回應是否同意把電力驟降納入懲罰機制。政府非常關注事件，認為有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，機電署會成立專責小組，跟進中電提出的各項改善措施。
鳳鑽苑昨凌晨近3時突然停電，整幢大廈變得漆黑一片，搶修後凌晨4時許恢復供電。中電發言人表示，連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，凌晨約2時47分錄得短暫電壓驟降，其間接獲個別大廈停電報告，又指事發時雷暴警告正生效，懷疑供電系統受不穩定天氣影響。
今年首半年中電已發生最少7宗大型電力事故，政府早前已要求中電出資、由機電署聘請獨立顧問，複檢過去3年所有事故和提升電力供應穩定和可靠性等。環境及生態局長謝展寰最新認為，有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，不能等候整個檢討結果，已指示機電署長即時跟進，並要求中電調查事故成因及4星期內交報告。
中電管理層昨晚見傳媒就事故致歉，未來將推出短、中、長期措施盡量減低極端天氣影響。中電總裁羅嘉進表示，短期措施包括加強巡查、在檢測和維修工程應用創新科技等，中期措施就會加快更新供電設備，未來5年會建設避雷裝置，以及在低窪變電站加裝防水浸設施，目標兩至三年內完成；長期措施則包括全面檢討電力系統等。
無正面回應是否同意電壓驟降納懲罰
政府早前提出把電壓驟降事故納入《管制計劃協議》內的懲罰機制，羅嘉進未有正面回應是否同意，僅稱中電首要工作是要縮短發生事故後的復電時間，減低對市民的影響等。
機電署及後表示，會成立專責小組，嚴肅跟進中電提出的改善計劃，包括確保落實各項改善措施，以及審視中電推行措施的時間表是否可以加快、有否額外措施協助加強供電系統抵禦惡劣天氣能力。