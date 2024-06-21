電子支付丨鼓勵的士用收賣碼 WeChat Pay HK向全港的士司機派發總值逾300港元連環獎賞 推薦同業最多賺5,000港元

香港的士業界要改善服務質素，其中一項「德政」必定是支援電子支付。WeChat Pay HK宣布，即日起至2024年9月30日，推出總值逾300港元香港的士司機專屬四重獎賞，當中包括100港元首次開通「WeChat Pay HK收錢碼」(「收錢碼」)獎賞、50港元的士收錢碼物料照片回傳獎賞、每月總值最高100港元合資格車費交易獎賞，以及的士收錢碼開戶邀請獎賞，鼓勵的士司機接受乘客用WeChat Pay HK付款。如果邀請同業開通收錢碼，更可取總值高達5,000港元的士收錢碼開戶邀請獎賞。
獎賞一：100港元首次開通「WeChat Pay HK收錢碼」獎賞
推廣期內，的士司機成功透過微信/WeChat自助開通收錢碼後，可獲得100港元獎賞乙份，獎賞將直接入賬至該等的士司機的WeChat Pay HK餘額內。無論是香港乘客或內地旅客，只要使用微信/WeChat掃碼後，已開通收錢碼的的士司機便能直接透過收錢碼收取車資，且無須手續費。對的士司機而言，車費直接以港幣進行結算，實時到賬；對內地旅客而言，港幣車資則自助轉成人民幣結算，並透過微信支付的人民幣錢包進行扣賬，大大提升交易效率，便利雙方。
獎賞二：50港元的士收錢碼物料照片回傳獎賞
推廣期內，成功開通收錢碼的的士司機只要於「WeChat Pay HK收錢碼」小程序的活動頁面內添加地址，可領取的士收錢碼貼紙禮盒。領取物料後，的士司機只要按指引放置收錢碼掛牌和張貼貼紙，並上載有關照片，通過審核後，可獲得50港元物料照片回傳獎賞，獎賞會直接入賬至該等的士司機的WeChat Pay HK餘額內。
獎賞三：合資格車費交易有賞 每月最高可享總值100港元獎賞
推廣期內，成功開通收錢碼的的士司機，在開通收錢碼的首三個月內（收錢碼開通之日起計），通過收錢碼每完成一筆30港元或以上的「合資格車費交易」，可獲得一筆10港元電子現金券加碼賞，加碼賞面值金額會根據該名的士司機當月的合資格交易的總筆數進行疊加，並於次月月初以電子現金券的形式發送至的士司機的WeChat Pay HK賬戶內。每月最多可累積10筆合資格交易賺取有關本獎賞三項下的電子現金券加碼賞，即每名合資格的士司機每月最多可以獲取總值100港元的電子現金券獎勵。的士司機使用WeChat Pay HK付款時，在單筆交易支付金額超過電子現金券的面值時，電子現金券可獲自動扣減。
舉例：一名的士司機本月總計完成10筆合資格交易，其客獲得總值100港元電子現金券，並會於次月月初派發放至其WeChat Pay HK賬戶內，的士司機收到電子現金券後，當單筆交易付款金額超過100港元時，該電子現金券可獲自動扣減。假如的士司機於三個月可獲獎賞期間積極使用「WeChat Pay HK收錢碼」收取車資，整個推廣期內，該名的士司機透過本獎賞三最高可賺得總值300港元電子現金券加碼賞。
獎賞四：總值高達5,000港元的士收錢碼開戶邀請獎賞
推廣期內，已開通收錢碼的的士司機可透過「WeChat Pay HK收錢碼」小程序獲得邀請二維碼或邀請鏈接，用於邀請香港註冊的的士司機好友開通收錢碼。推廣期內，每成功邀請一位的士司機透過其分享的邀請碼或邀請鏈接開通收錢碼，作為邀請人的該名的士司機可獲得50港元獎賞，獎賞將直接發送至該名的士司機的WeChat Pay HK餘額內。整個推廣期內，每位的士司機最多可邀請100位的士司機好友開通收錢碼，即最高可獲總值5,000港元獎賞。