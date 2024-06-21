電子支付丨鼓勵的士用收賣碼 WeChat Pay HK向全港的士司機派發總值逾300港元連環獎賞 推薦同業最多賺5,000港元

推廣期內，的士司機成功透過微信/WeChat自助開通收錢碼後，可獲得100港元獎賞乙份，獎賞將直接入賬至該等的士司機的WeChat Pay HK餘額內。無論是香港乘客或內地旅客，只要使用微信/WeChat掃碼後，已開通收錢碼的的士司機便能直接透過收錢碼收取車資，且無須手續費。對的士司機而言，車費直接以港幣進行結算，實時到賬；對內地旅客而言，港幣車資則自助轉成人民幣結算，並透過微信支付的人民幣錢包進行扣賬，大大提升交易效率，便利雙方。

獎賞二：50港元的士收錢碼物料照片回傳獎賞

推廣期內，成功開通收錢碼的的士司機只要於「WeChat Pay HK收錢碼」小程序的活動頁面內添加地址，可領取的士收錢碼貼紙禮盒。領取物料後，的士司機只要按指引放置收錢碼掛牌和張貼貼紙，並上載有關照片，通過審核後，可獲得50港元物料照片回傳獎賞，獎賞會直接入賬至該等的士司機的WeChat Pay HK餘額內。

獎賞三：合資格車費交易有賞 每月最高可享總值100港元獎賞

推廣期內，成功開通收錢碼的的士司機，在開通收錢碼的首三個月內（收錢碼開通之日起計），通過收錢碼每完成一筆30港元或以上的「合資格車費交易」，可獲得一筆10港元電子現金券加碼賞，加碼賞面值金額會根據該名的士司機當月的合資格交易的總筆數進行疊加，並於次月月初以電子現金券的形式發送至的士司機的WeChat Pay HK賬戶內。每月最多可累積10筆合資格交易賺取有關本獎賞三項下的電子現金券加碼賞，即每名合資格的士司機每月最多可以獲取總值100港元的電子現金券獎勵。的士司機使用WeChat Pay HK付款時，在單筆交易支付金額超過電子現金券的面值時，電子現金券可獲自動扣減。