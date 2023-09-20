電子支付丨9.28開始 WeChat Pay HK推「暢遊內地消費金」 學生毋須綁定戶口即享 新用戶仲賞$80迎新禮

為方便香港學生到訪內地遊學消費，WeChat Pay HK率先宣布將於下月四9月28日推出「暢遊內地消費金」功能，家長可透過WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，學生毋須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地透過WeChat Pay HK以港元消費。另 外，學生還可使用內地大受歡迎的網上平台，包括滴滴出行、美團、大眾點評等，將消費金用於掃碼點餐、團購優惠等。新開通 WeChat Pay HK賬戶的學生，更可獲贈總值逾80港元迎新禮遇，適合一家大小中秋國慶假日北上享樂！

家長電子錢包發放「消費金」 子女內地暢通無阻

WeChat Pay HK全新推出的「暢遊內地消費金」，方便學生透過WeChat Pay HK賬戶接收由家長發放的消費金，於內地遊學時透過WeChat Pay HK支付衣食住行的消費，例如常見的掃碼點餐、線上小程序預訂茶飲、體驗共享單車等。線下付款時亦可以出示付款碼，或主動掃描商戶二維碼，並將暢遊內地消費金設定為首選付款方式。付款時，人民幣交易金額自動轉為港元結算，免卻學生及家長提前兌換人民幣，更可享受優於市場的超優惠匯率及零手續費福利。發放消費金時，家長可同時透過「親情卡片」，傳送窩心訊息及祝福，為家人增添溫馨。

「暢遊內地消費金」功能將於下周四9月28日開啟，為迎接新一批小用戶，WeChat Pay HK將向每位新開通WeChat Pay HK賬戶並已完成身份認證的12至25歲青少年，提供總值超過80港元的迎新禮遇，當中包括通用電子現金券、銀行賬戶專屬電子現金券、港鐵「搭車碼」專屬電子現金券、電訊繳費專屬電子現金券等，全面照顧內地遊學需要。