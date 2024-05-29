電子支付｜目標接入本港逾萬輛的士　WeChat Pay HK：冀年底每3至4輛有1輛支援

洪丹毅表示，現時香港市面營運的士數目約有1萬至2萬輛，相信該企電子錢包若成功接入，能提升錢包在港的覆蓋率。(葉婧雯攝)

近期的士業服務質素惹起全城關注，網上亦流傳多則的士司機與乘客之間，因為付款問題起爭執的影片。對於支付難題，政府亦一直鼓勵的士業界引進不同的電子支付方式，以便利乘客支付車費。騰訊金融科技副總裁洪丹毅接受《am730》訪問表示，該企旗下電子錢包WeChat Pay HK今年目標之一，是希望接入本港約逾1萬輛的士作支付。

洪丹毅補充，由於一輛的士會有不同司機，因此錢包會直接對接司機，而非對接的士；的士司機若使用電子錢包，需開設「小商戶」帳號，並提交相關證明。

洪丹毅表示，WeChat Pay HK下半年希望繼續擴大支援支付場景，除港鐵、巴士等，亦希望接入更多的士，成為乘客支付首選。他指，現時香港市面營運的士數目約有1萬至2萬輛，相信該企電子錢包若成功接入，能提升錢包在港的覆蓋率。對於目標，他說，「希望今年大約3至4輛的士入面，有1輛會支援到WeChat Pay HK。」

運輸署：的士車隊須提供網約渠道及電子支付方式

為提升巿民對的士服務的信心，運輸署早前提出建立的士車隊制度，並在4月公開邀請有興趣人士申請，而的士車隊牌照的申請將於5月31日截止。運輸署已於3月27日公布，政府未來會要求每個車隊持牌人（即車隊），必須提供網約渠道（包括手機程式及網站）及電子支付方式等予乘客選擇。

去年11月，運輸及物流局局長林世雄曾回應立法會議員質詢表示，現時部分的士司機已提供電子支付方式讓乘客支付車費，但也有部分司機（特別是較年長的司機）仍然認為現金是最方便及直接的收費方式，考慮到以上情況，當局認為現階段較適宜繼續通過不同方式積極鼓勵的士業界引入電子支付方式。

林世雄當時又指，安裝電子支付系統的成本及服務費或手續費方面，部分電子支付平台現時已豁免的士司機的相關費用，以推動的士業界引進電子支付方式，方便乘客支付車費。

至於競投的士車隊方面，據部分的士業界人士指，現已有6至8隊車隊有意入標，並競逐5個的士車隊牌照；當中一隊會組織新界的士車隊；另據悉有巴士公司、客貨車背景公司，甚至財團有意入標競投參與，包括在內地營運的士車隊的具經驗者。