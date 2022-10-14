電工油塘捲田螺車底不治 司機涉危駕被捕 (更新)

【18:15更新】警方正調查今日在觀塘發生的一宗致命交通意外，意外中一名63歲男途人死亡。下午約12時20分，一名55歲男子駕駛一輛重型貨車沿東源街往高輝道方向行駛，當駛至近東源街20號時，據報撞倒該名63歲男子。他頭部嚴重受傷，於下午1時18分現場被證實死亡。該名中型貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0265或3661 0277與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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【14:15更新】一名男電工遭田螺車捲入車底！今日中午12時許，一輛田螺車駛經油塘東源街一間水泥廠時，意外將一名男工撞到，他被捲入車底，上半身更被車輪壓住，流出大量鮮血，當場重創昏迷。電工在被困約1小時後，由消防坍塌搜救專隊救出，可惜當場證實死亡。至涉事田螺車司機，在落車了解事件時，亦不慎跣到傷及頭部，警方正調查事件。

消息指，死者為一名男電工，當時剛吃過午飯，返回水泥廠工作時被田螺車撞倒。運輸署表示，因交通意外，仁宇圍及東源街（來回方向）介乎崇德圍與崇信街之間的全線現已封閉。呼籲駕駛人士可改用其他道路。現時上址交通繁忙。