電影市道下滑 《正義迴廊》導演：3年無開戲 冀發展基金加快審批

根據香港票房有限公司數據，去年票房最高的港產片，累積票房達1億5800多萬，但今年截至10月中，仍未有港產片票房能夠突破1400萬元。政府早前回覆立法會指，去年至今年7月，共有19間戲院結業，獲接手及新開業的有12間。現時全港有54間戲院，約4萬個座位，較5年前減少約3千個。 年初沒賀歲片票房超1500萬 業界警號 面對串流平台興起，票房下滑，電影投資者亦卻步。2022年10月上映的《正義迴廊》，票房收入超過4千萬元，導演何爵天憑此電影榮獲香港金像獎最佳新晉導演獎座，他說今年明顯感覺到市道下滑，行內開戲極少。他舉例指，以往賀歲片檔期，一套賀歲片最差都有1500萬至2000萬票房，但今年初沒有一套賀歲片票房超過1500萬元，對業界是警號。

何爵天冀發展基金3至4個月內審批 令業界有更多開拍機會 何爵天指，已3年無開戲，曾向投資者提交不同劇本，結果都擱置，部分投資者就視乎劇本能否先取得電影發展基金資助，再決定是否投資。他希望在這段非常時期，電影發展基金能夠加快審批速度，最理想是3至4個月內能夠批出撥款，令業界有更多開拍機會。

卓亦謙信香港電影不死 促尋求跨地域演員合作 獲電影發展基金「首部劇情電影計劃」全額資助，以學童輕生為題材的電影《年少日記》，為卓亦謙贏得金像獎最佳新晉導演獎項。他近年出席不同國際影展，發現海外不少地方都正尋求跨地域合作，甚至提供資金吸引電影製作團隊到當地拍攝，藉以宣傳當地景點。他認為，如果香港演員可以更多與外地演員合作拍電影，或可重新吸引更多觀眾入戲院看電影，他相信香港電影不死。

田啟文預計行業明年中有機會復甦 香港電影工作者總會發言人田啟文表示，長遠戲院上映的電影與串流平台必須有不同版本，才能令行業穩定，他說行內已有人嘗試透過新技術，令電影有一個新觀賞模式，供觀眾選擇。他又預計行業明年中有機會復甦，因為電影存貨已播完，需要有新作品，否則戲院將無以為繼。 文化體育及旅遊局回覆查詢表示，已積極與香港戲院商會推行協助行業的措施，例如簡化電影院作現場表演的申請程序，增加戲院收入來源。對於業界希望加快審批資助，局方指電影發展基金每宗撥款申請，所需處理時間不能一概而論，所有電影撥款項目均涉及公帑，必須確保使用得當，會同業界保持密切溝通，務求加快審批過程。

原文刊登於 香港電台