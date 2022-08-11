電檢令刪不利國安「佔領」畫面　金馬獎動畫《暗房夜空》撤映

曾獲台灣金馬獎最佳動畫短片的香港動畫《暗房夜空》，原定周日(14日)再放映，惟主辦單位「平地映社」表示，收到電檢處回覆，當中引用《電影檢查條例》中，處方監督和檢查員須考慮「該影片的上映是否會不利於國家安全」的條文，要求刪減重現「非法佔領行動」的畫面，製作團體決定一刀不剪，取消放映。有傳媒向商經局及電檢處查詢，惟未有回覆。

有 黃傘及「我要」字樣畫面不足一秒

據了解，這套香港製造動畫《暗房夜空》，講述同性戀者爭取平權的故事，過去5年曾多次公開放映。今次電檢處要求刪除的是影片於4分7秒的畫面，當中有圍欄隔開帳篷和馬路，左方4個藍色方格上有「毋忘初衷」4字，而在旁邊的黃色橫額上出現雨傘圖案和「我要」字樣(見圖)，畫面不足一秒。該動畫全長7分31秒。

「平地映社」指電檢處引用電影檢查條例有關國家安全的條文要求刪剪有關畫面，否則動畫不可取得IIA的電影評級及電影核准證明書公開放映，最後製作團隊決定一刀不剪，取消放映。

製作人：真是一兩秒畫面

《暗房夜空》是由石家俊、黃俊朗和黃梓瑩創作，3人均是當時香港公開大學(現稱香港都會大學)動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程學生，動畫是他們的畢業作品，他們透過透過主辦單位回覆傳媒，指他們的感受是真的只是一兩秒的畫面。