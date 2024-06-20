電盈前經理瞞利益衝突 助母接公司訂單囚40個月

一名電訊盈科附屬公司男前經理，隱瞞利益衝突，無申報母親為採購服務供應商，成功詐騙公司批出逾3,000萬元採購單，並支付超過1,600萬元的服務費，惟公司其後發現，該供應商未有提供任何服務 。前經理承認一項欺詐罪，還押至今日（20日）於高院被判刑。法官杜麗冰斥責被告嚴重違反誠信，量刑起點為監禁五至六年，考慮認罪以及已全數交還1,600萬元服務費，判處入獄40個月。

46歲被告張倬敏案發時擔任電訊盈科附屬公司PCCW Services Limited經理。案情指，被告在2014年11月獲聘後，在2016年1月將母親獨資擁有的公司，加入電盈及其附屬公司的認可供應商名冊，但無申報利益。廉署又發現，被告曾使用虛假報價單，令母親公司的報價為最低的投標公司從而取得相關訂單。被告的母親李寶美早前獲控方撤銷一項「洗黑錢」罪名。