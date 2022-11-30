電腦租賃 油墨訂閱 迎合混合協作 HP讓辦公流程「水電煤」化

疫情為電腦廠商迎來機遇，然而對HP來說，新常態下「混合辦公」已不止定義工作場所是否在家、在辦公室，甚至隨時隨地，而是無論身處不同環境，仍能提供同樣高效的生產力，以及員工可享公平的參與待遇。與此同時，HP惠普香港有限公司董事總經理楊諾礎Alias亦留意到，疫下大眾更要靈活變通，「電腦服務將發展至『端到端』一站式體驗，以電腦租賃和油墨訂閱形式，變成像水、電、煤氣般從不間斷的utility model模式。」為此，HP今年首創Instant Ink油墨訂閱服務，又透過併購Poly來改善遠端協作的能力。

新工作模式冒起 為用家衍生新難題

當要解釋何謂「hybrid working」(混合辦公)，Alias認為該概念遠超以往的mobile working(流動辦公)，僅關注輕便、通訊和長續航力等硬件要求。「由於工作流程愈趨零碎且即時，著重連接性和連續性等無縫協作。而許多企業所採取的混合辦公模式，均比過往任何時候都需要更大的靈活性。」根據HP英國最近一項研究，指出自由職業者平均每周在3.2個不同的地點工作；另外HP又訪問逾1,500位英國員工，表示超過四分一受訪員工在家工作時感覺協作性較差，29%的人更認為他們在遙距出席會議時，感覺沒有參與其中。

「這些遠程參與混合會議的員工，或會抱怨自己被在辦公室同事的忽視，從而渴望相同程度的投入感。因此我們提倡『Meeting Equity』，意指每位與會者都能看見和聽到對方，為此年初HP併購遠程協作專家Poly，善用其專業的AI降噪、出席者智能分割等技術，改善員工體驗。」他續稱品牌提供HP Presence技術，可根據房間亮度進行智能調整，確保與會者清晰可見；還有HP Auto Frame容許用家在協作時可四處走動，鏡頭亦鎖定追焦，提升協作的公平性。

