電腦租賃 油墨訂閱 迎合混合協作 HP讓辦公流程「水電煤」化

疫情為電腦廠商迎來機遇，然而對HP來說，新常態下「混合辦公」已不止定義工作場所是否在家、在辦公室，甚至隨時隨地，而是無論身處不同環境，仍能提供同樣高效的生產力，以及員工可享公平的參與待遇。與此同時，HP惠普香港有限公司董事總經理楊諾礎Alias亦留意到，疫下大眾更要靈活變通，「電腦服務將發展至『端到端』一站式體驗，以電腦租賃和油墨訂閱形式，變成像水、電、煤氣般從不間斷的utility model模式。」為此，HP今年首創Instant Ink油墨訂閱服務，又透過併購Poly來改善遠端協作的能力。
新工作模式冒起 為用家衍生新難題
當要解釋何謂「hybrid working」(混合辦公)，Alias認為該概念遠超以往的mobile working(流動辦公)，僅關注輕便、通訊和長續航力等硬件要求。「由於工作流程愈趨零碎且即時，著重連接性和連續性等無縫協作。而許多企業所採取的混合辦公模式，均比過往任何時候都需要更大的靈活性。」根據HP英國最近一項研究，指出自由職業者平均每周在3.2個不同的地點工作；另外HP又訪問逾1,500位英國員工，表示超過四分一受訪員工在家工作時感覺協作性較差，29%的人更認為他們在遙距出席會議時，感覺沒有參與其中。
「這些遠程參與混合會議的員工，或會抱怨自己被在辦公室同事的忽視，從而渴望相同程度的投入感。因此我們提倡『Meeting Equity』，意指每位與會者都能看見和聽到對方，為此年初HP併購遠程協作專家Poly，善用其專業的AI降噪、出席者智能分割等技術，改善員工體驗。」他續稱品牌提供HP Presence技術，可根據房間亮度進行智能調整，確保與會者清晰可見；還有HP Auto Frame容許用家在協作時可四處走動，鏡頭亦鎖定追焦，提升協作的公平性。
辦公流程按需收費 讓IT管理更機動
混合辦公的另一變化，就是徹底改變企業IT管理的模式。Alias解釋，「員工在外工作，網絡安全固然重要，還要考慮文件列印『print outside office』、技術支援『IT support outside office』，就連硬件採購也變得分批即時，隨開即用部署要機動，為我們探討DaaS(裝置即服務)按需收費的營運模式帶來誘因。」但相比起「即服務」這種科技詞彙概念，他認為用「水電煤」解釋更易掌握。「只要按時繳費，食水、電氣等基本上從不間斷，並且幾乎毋須自行維護。」HP在疫情前已提供電腦租賃服務，包維修和更新，月費僅百元起，且提供短約借機服務，方便企業靈活應對業務需要，同時有效釋放IT專才的生產力，協助企業數碼轉型與增值。「今年更進一步，將概念延伸至在家工作或上網課，早前推出了Instant Ink油墨月費計劃，訂閱制包括油墨、配送和回收，只要安坐家中，油墨便會適時送上。」他表示計劃自推出以來反應熱烈，用家除了可享3個月免費體驗(每個月任印1,500張A4紙)外，更是黑白、彩色甚至印相均劃一收費，最低消費僅每月8.8港元起，無合約綑綁，隨時加入，即時離場，簡單、輕鬆兼划算！
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