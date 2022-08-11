電腦節下周五開鑼 入場即抽現金券 黃碼人士不能進場

電腦迷執平貨機會又到！電腦節將在下周五(19日)起一連4日在灣仔會展舉行，大會向入場人士再推出10至500元不等現金消費券，以及300個「激安大購賞」名額，包括限量的1元路由器、599元32吋LED電視機及二千有找的手提電腦。參展商亦有多項產品優惠，個別展商推出每人限定1元指定產品，包括1元無線充電座等。大會料消費券帶動下，銷售額與去年相若。

香港電腦通訊節2022將再推出總值300萬元「我賞．你賺．人人消費計劃」現金消費券計劃，每名購票入場人士將獲發一張幸運卡，面值為10至500元不等。而「激安大購賞」參加者須在即日起至8月15日中午12時前到電腦節網站實名登記參與抽籤，名額300個。中籤者額外獲得100元現金劵外，並須在展期首日中午12時前買滿300元，再按籌號先後次序參與「激安大購賞」，「激安」產品包括限量1部的1,999元Lenovo手提電腦、599元Panasonic 32吋LED電視機等、各限量5部的99元Momax無線耳機和1元Linksys路由器。

大量必搶優惠折扣產品

抽籤落空的消費者不用失望，參展商亦提供大量產品優惠，包括Belkin推出每日不同的限量1元產品如有無線充電座(原價368元)、拖板(原價169元)等。亦有低至三、四折的產品，如原價899元的電競耳機以優惠299元出售，折後199元的智能手錶(原價688元)和299元的空氣淨化機(原價988元)等。會場又會舉辦電競比賽，還設有元宇宙、VR專區，供入場人士試玩。

主辦單位香港電腦商會主席許健生指，大部分參展商接受6款政府電子消費券，期望今屆銷售額在消費券帶動下，可與去年的3.3億元持平，但提醒為配合政府防疫安排，所有進場人士須使用安心出行，若「黃碼」人士則不可進場。

門票售價35元，只限電子支付，市民可下載成為「電腦節club」App會員取得10元優惠券，以優惠價25元預購。