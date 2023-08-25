電腦節今開鑼 場內商品低至一折

腦友們請注意！一年一度的香港電腦通訊節今日起，一連4日(25至28日)於會展舉行。適逢今年是電腦節20周年，4日展期會不定期推出合共20份、20元手提電腦及手提電話等人氣電子產品，亦有展商推出大量半價至一折產品。另外，場內設有大型體育VR遊戲體驗區，市民可免費嘗試滑雪、高爾夫球等體感遊戲。參展商對銷情樂觀，其中有預計生意較往年增兩至三成。 今屆展商有逾200家，提供約800個展位，佔地比去年增逾三成，門票35元。場內有多個主題展區，涵蓋商業數碼轉型、體育科技與電競、樂齡科技、綠色生活等。其中體育科技與電競展區內設多種VR體育遊戲，由高爾夫球、騎馬到滑雪等運動一應俱全，入場人士購物之餘，亦可大展運動神經。

首300名入場者可選購「激安」貨品 優惠方面，大會將在首日活動開始時，向首300名入場者派號碼籌，持籌者於指定時間消費滿200元，即可到大會「排隊區」登記並選購「激安」貨品，包括有99元10K便攜式行動電源、10元三合一無線充電板等。首1,000名旅客也可獲派100元大會禮券。各個參展商亦會推出不同類型的震撼優惠產品，如原價1,598元的藍牙耳機只售699元、26,399元的Razer電競手提電腦價格直接「斬半」，更有一蚊USB供入場人士搶購。 另外，參展商acer在展期間，每天推出多款一折電腦產品，如活動首日原價1,198元的R242Y Eymix電腦螢幕119元就可以入手、活動第三日更有原價15,998元減至1,599元的Concept D CC314-72G-761A手提電腦；品牌Lenovo產品亦低至6折，並設大量精選贈品、Klook現金券送給消費滿指定金額人士。