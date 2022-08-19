電腦節2022｜14歲中學生無消費券豪使近萬元 購買MSi電競筆電打機

由香港電腦商會舉辦的「香港電腦節2022」由今日（19日）起，一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。記者現場所見，第一日人流不多，但仍有不少電腦發燒友到場搜羅心頭好。 今年14歲，即將升中三的徐同學，雖然無消費券「加持」，但今日一早到場便花費近萬元購買他的「打機伙伴」，分別是8,999元的MSI電競筆電套裝（包括電競耳機、電競滑鼠、滑鼠墊 ）以及579元的電競鍵盤，他表示會場內的產品價錢並不是便宜過外面很多，而且場館細，攤位少，今日到場感到有些失望。 徐同學指：「其實我係第一次嚟電腦節，因為本身都預咗要買部電腦，所以先特登出嚟買，想感受吓氣氛，兜個圈。點知個場比想像中細，無咩嘢行，有少少失望！」他亦留意到現場有好多遊戲機及VR遊戲試玩，但對他並無太大吸引力，「我會寧願快啲返屋企用部新電腦打機好過啦！」

電腦節常客：半個鐘已經行得晒 以往每一屆電腦節都有到場的朱小姐向記者表示，今年的展覽會場較之前的細很多，而且參展商亦較少，「感覺就係無咩好行！」。她以1,800元會場優惠價購買了一個原價2,300元的27吋GIGABYTE電腦螢幕，本來打算再為電腦購買一些配件，但發現其價格和款式，與外面的電腦鋪分別都不太大，到場僅一小時左右便決定打道回府。 記者問及，今年的電腦節是否大約以一小時左右便可以逛完時，朱小姐隨即打斷記者的說話道：「一個鐘咁多？頂到盡半個鐘，咩都行晒！」她指今年的電腦節相信是她多年來去過最沉悶的一年，又表示慶幸今天的人流不多，基本上不用排隊便可以直接進入會場，「如果要排隊，真係連時間都蝕埋。」