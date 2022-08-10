電腦節2022｜8月19日開鑼「黃碼」不能入場　賺票入場可獲最高500元現金券

「香港電腦通訊節2022」將於下星期五起一連4日（19日至22日）舉行。今屆參展商數目超過200間，有多重優惠發放，例如門票、現金券、電子產品等減價優惠，大會期望今屆銷售額在消費券帶動下可與去年持平，維持3億3千萬港元。大會今年推出限定優惠和禮品換領，市民需在手機上下載「電腦節club」APP，可享優惠價25港元購票，此外與去年相同，將派發300萬港元現金券，每位入場人士都會發放一張面值10港元至500港元不等的現金券，供市民在場內消費。

值得注意的是，市民可在網上抽籤搶筍貨，名額有300個，中籤人士有機會可以激安價購買電子產品，例如「1蚊」的智能路由器、59港元記憶卡128GB、599港元LED電視機等。

同場亦有「eSports Summer Fun2022」一同舉行，為一眾電競高手舉辦三大電競比賽，同時為觀眾帶來刺激的電競體驗和提供購買心水電子產品的好機會。電腦節期間將會舉辦《PUBG》香港選拔賽、《FIFA22》亞洲邀請賽及《香港聯盟戰棋挑戰賽》，其中《FIFA22》的賽事更邀得日本和南韓的選手參與賽事，而在《PUBG》選拔賽中勝出的隊伍將會到日本出席國際賽事。至於防疫方面，香港電腦商會主席許健生表示，入場市民需掃「安心出行」，「黃碼」不能入場，一切防疫安排都會跟足政府規定。

「香港電腦通訊節2022」詳情：

日期：2022年8月19日至22日（星期五至一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

網址：www.hkccf-expo.com

票價：

$35

$25 （即場出示「電腦節CLUB」優惠券購買；或透過「01空間」預購）

1 米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場

開放時間：

8月19日（星期五）

8月20日（星期六）

8月21日（星期日）

10:00 - 21:30

8月22日（星期一）