電腦節2023｜電腦節8.25開鑼 場內商品最低至一折 參展商對人流感信心

腦友們請注意！一年一度的香港電腦通訊節明日起，一連4日(25日至28日)於會展舉行，票價35元。活動期間設大量優惠，不但有大會適逢電腦節20周年，在4日展期中推出的20份、20元手提電腦及手提電話等人氣電子產品外，亦有展商推出大量半價至一折產品。另外，場內亦設有大型體育VR遊戲體驗區，市民可嘗試滑雪、高爾夫球等活動。參展商均對銷情感樂觀，其中有參展商預計生意較往年增兩至三成。

體育科技與電競展區設高爾夫球、滑雪等VR體育遊戲

今屆展商數目有逾200間，提供約800個展位，佔地比去年大逾三成。場內有多個主題展區，涵蓋商業數碼轉型、體育科技與電競、樂齡科技、綠色生活等。其中體育科技與電競展區內設多種VR體育遊戲，由高爾夫球、騎馬到滑雪等運動都一應俱全，入場人士在場內可以購物之餘，亦可以大展運動神經。

活動開鑼首300名入場市民可選購「激安」貨品

優惠方面，大會將在首日活動開始時，向首300名入場市民派號碼籌，持籌者在場內於指定時間消費滿200元，即可到大會「排隊區」登記並選購「激安」貨品；當中有99元10K便攜式行動電源、10元3合1無線充電板等。而首1000名旅客也可獲派100元大會禮券。各個參展商亦會於展覽中推出不同類型的震撼優惠產品，如原價1,598元的藍牙耳機只售699元、26,399元的Razer電競手提電腦價格直接「斬半」、更有一蚊USB供入場人士搶購。

另外，參展商acer在展期間，每天都會有多款一折電腦產品供入場人士搶購，如活動首日原價1,198元的R242Y Eymix電腦螢幕119元就可以入手、活動第三日更有原價15,998元減至1,599元出售的Concept D CC314-72G-761A手提電腦；品牌Lenovo 旗下產品亦低至6折，並設大量精選贈品、Klook現金券送給消費滿指定金額的入場人士。