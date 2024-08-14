電腦節2024｜8月23日起一連4日會展舉辦　優惠價最低達27折

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節 2024」將於23日（下週五）起，一連4日在灣仔會展舉辦，有約300間參展商、逾800個展位，是近15年來規模最大的一屆；場內產品包括電競顯示器、電腦、電競椅、鍵盤、耳機、無線網絡保安鏡頭、轉換插、拖板、風筒、行李箱等，部分為會場限定或首賣，優惠價最低達27折。主辦方表示，本屆展覽將延續傳統，同時引入新元素，讓參觀者體驗科技的魅力，盼今年人流及銷售額均再創佳績。
優惠價最低達27折
今年電腦節的參與商包括香港電訊、KIOXIA、OSIM、LG、Felton Distribution及Galax，展出或出售的產品有會場限定的Corsair T3 RUSH(2023)人體工學高背電競椅、最新旗艦級四頻Wi-Fi 7 Router - Archer BE900、Arlo Essential Doorbell智能視訊門鈴等，其中，Cherry的G80-3000S RGB機械式遊戲鍵盤由原價710元減至189元，折扣達27折。
香港電腦商會前任主席許健生指，眼見近月展覽人流不錯，今年電腦節又額外投放許多資源到宣傳方面，故對電腦節的人流和銷售額感樂觀，盼作為暑假期間「守尾門」的盛事活動，吸引更多對創科或科技有興趣的市民和遊客入場，刺激消費氣氛，讓銷售額達致與往年相約，人流則上升5%。
此外，展覽首辦「一帶一路軟件博覽（香港）2024」，圍繞智慧政務、大模型軟件生成/生成式AI應用等8大主題，展位數目逾120個，並舉辦一系列主題演講；又將設「AI PC Zone」體驗區，及舉行首屆SHIELDtag「全盾杯」決賽。