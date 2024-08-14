電腦節2024｜8月23日起一連4日會展舉辦　優惠價最低達27折

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節 2024」將於23日（下週五）起，一連4日在灣仔會展舉辦，有約300間參展商、逾800個展位，是近15年來規模最大的一屆；場內產品包括電競顯示器、電腦、電競椅、鍵盤、耳機、無線網絡保安鏡頭、轉換插、拖板、風筒、行李箱等，部分為會場限定或首賣，優惠價最低達27折。主辦方表示，本屆展覽將延續傳統，同時引入新元素，讓參觀者體驗科技的魅力，盼今年人流及銷售額均再創佳績。

優惠價最低達27折

今年電腦節的參與商包括香港電訊、KIOXIA、OSIM、LG、Felton Distribution及Galax，展出或出售的產品有會場限定的Corsair T3 RUSH(2023)人體工學高背電競椅、最新旗艦級四頻Wi-Fi 7 Router - Archer BE900、Arlo Essential Doorbell智能視訊門鈴等，其中，Cherry的G80-3000S RGB機械式遊戲鍵盤由原價710元減至189元，折扣達27折。