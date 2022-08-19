電腦通訊節「執平貨、睇創科」 主題樂園機械人冀獲公眾賞識

暑假大型展覽今到香港電腦通訊節開鑼，不少消費者和準備升學的學生視之為「執平貨」機會，場內展商推出各式限量1元和會場大折扣筍貨。但今屆有參展機構則志不在「散貨」，而是展示其機械人作品、合作夥伴的新技術應用，向入場人士介紹本港的創科實力和機會，尤其希望燃起年輕人的創科鬥志。疫情令線上商貿變得更重要，今屆展覽新設數碼轉型專區，邀得70間展商參加，佔參展商近三分一，為中小企配對轉型。圖：蘇文傑

栩栩如生的動感機械人走入會場，有可按玩家手部動作作反應的恐龍BB機械人，亦有可做出9個表情動作、26個手部動作的仿生機械人「AI DEAN」。它們均是AI DEAN的原型、「科藝設計制作」執行董事黃志德和團隊的作品。黃志德指，公司為環球主題樂園設計和製作動態機械人逾30年，一向較低調，不參加展覽，惟2年半疫情冰封旅遊業，加上社交距離措施，主題樂園「自身難保」，連累他們長久「未發市」。近一年半開始利用累積的經驗和技術開發自己產品，嘗試轉型，但幾近耗盡資金，即使去年獲客戶支持，仍預期到9月若沒有新資金恐須結束。今年首次參加展覽，冀爭取機會聯繫潛在客戶之餘，也希望讓港人，尤其年輕人認識香港原來也有研發機械人的行業。

不少創科成果可「落地」便利生活，香港科技創新促進組創辦人張詩翱帶來5家合作夥伴的產品，包括結合5G技術的駕駛監察系統、新技術空氣清新機，以及碳中和抽油煙機等。他指，過去電腦節被視為「散貨場」，主辦方也冀轉型，他們希望讓市民更了解科技如何在生活中發揮作用，增添教育意義。機構2020年成立，今年第二次參展，他指去年獲創科局等支持，亦聯繫到一些學校有興趣，感參展效果不錯。他補充，目前社會已習慣疫情，相信會有更多學校和家長願意到場參觀。