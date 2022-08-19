電腦通訊節「執平貨、睇創科」 主題樂園機械人冀獲公眾賞識

暑假大型展覽今到香港電腦通訊節開鑼，不少消費者和準備升學的學生視之為「執平貨」機會，場內展商推出各式限量1元和會場大折扣筍貨。但今屆有參展機構則志不在「散貨」，而是展示其機械人作品、合作夥伴的新技術應用，向入場人士介紹本港的創科實力和機會，尤其希望燃起年輕人的創科鬥志。疫情令線上商貿變得更重要，今屆展覽新設數碼轉型專區，邀得70間展商參加，佔參展商近三分一，為中小企配對轉型。圖：蘇文傑
栩栩如生的動感機械人走入會場，有可按玩家手部動作作反應的恐龍BB機械人，亦有可做出9個表情動作、26個手部動作的仿生機械人「AI DEAN」。它們均是AI DEAN的原型、「科藝設計制作」執行董事黃志德和團隊的作品。黃志德指，公司為環球主題樂園設計和製作動態機械人逾30年，一向較低調，不參加展覽，惟2年半疫情冰封旅遊業，加上社交距離措施，主題樂園「自身難保」，連累他們長久「未發市」。近一年半開始利用累積的經驗和技術開發自己產品，嘗試轉型，但幾近耗盡資金，即使去年獲客戶支持，仍預期到9月若沒有新資金恐須結束。今年首次參加展覽，冀爭取機會聯繫潛在客戶之餘，也希望讓港人，尤其年輕人認識香港原來也有研發機械人的行業。
不少創科成果可「落地」便利生活，香港科技創新促進組創辦人張詩翱帶來5家合作夥伴的產品，包括結合5G技術的駕駛監察系統、新技術空氣清新機，以及碳中和抽油煙機等。他指，過去電腦節被視為「散貨場」，主辦方也冀轉型，他們希望讓市民更了解科技如何在生活中發揮作用，增添教育意義。機構2020年成立，今年第二次參展，他指去年獲創科局等支持，亦聯繫到一些學校有興趣，感參展效果不錯。他補充，目前社會已習慣疫情，相信會有更多學校和家長願意到場參觀。
今年參展商約200家，當中有70間參與數碼轉型專區。大會指，疫情加速線上商貿轉型，所以新設展區，並聯繫到科技大學和生產力促進局合作，其中科技大學有校友初創企業參展。
128GB USB隨身碟限量賣1元
電腦節「有嘢睇」之餘，「有平貨執」也十分重要。記憶體品牌KIOXIA首日10件以1元發售價值159元128GB USB隨身碟、每天開賣一張1元值1,020元的512GB的記憶卡，也可透過現場玩氣墊球贏得。
代理商微思數碼總經理駱奕萍指，市民適應疫情，較去年更願外出，有信心比去年旺場，加上消費券幫助，期望生意最基本有一成增長。
漢科電腦也有多款減價科品，亦有多項贈品，產品經理周先生指，消費券已派發多次，且今期金額得約2,000元，客人未必留待用於電腦節，加上天氣不穩，生意達去年水平已滿意，但求多些人入場爭取更好表現。場內其他展商如Lenovo有低至五七折、ZENOX電競椅八折等優惠。