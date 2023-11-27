電視廣播｜TVB料共裁員逾300人 合併J2和財經體育資訊台變「TVB+」(更新)

【11月27日更新】據本地傳媒上周六報道，無綫電視（TVB）最快本周有裁員行動，當中涉第85台「無綫財經體育資訊台」多名台前及幕後員工。無綫電視在上周六未有回覆《am730》查詢；通訊局則回覆傳媒表示，沒有收到無綫交還頻道申請。TVB最新在今日發表公告，指TVB將合併J2台和財經體育資訊台，並推出新頻道「TVB+」，又指電視業務會裁員逾200人；而電子商貿業務方面，亦將合併「士多」及「鄰住買」，預計該部分裁逾100人，意味是次重組裁員超過300多人。 重組計劃需要取得通訊事務管理局的批准。TVB已於今日向通訊局提交申請，一旦獲得批准後，公司將執行該計劃，並預計將在2024年首季度獲知申請結果。 通訊局亦表示，已收到無綫上述的申請，會按既定程序處理。

TVB：財經節目重新分配到翡翠台和TVB+ TVB公告指，將合併J2台和財經體育資訊台的內容及推出新頻道「TVB+」的新綜合頻道，指新頻道將結合現有的J2台和財經體育資訊台的內容，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容，包括戲劇和綜藝節目、體育和資訊性節目。 TVB指，至於財經節目重新分配到翡翠台及「TVB+」，指就目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道，相信這將提升財經節目的收視率和覆蓋率，從而增加廣告商的價值主張。 而重組後，將在香港經營4條地面免費電視頻道：翡翠台、TVB+、無綫新聞台、明珠台。 TVB電視業務裁員逾200名 TVB表示，重組重新分配製作資源，因此整體節目製作時數將減少，並繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。因此，除在2023年3月宣布，並按計劃在2023年年底前實現的年度成本節約港幣2.6億元外，預計在2024年將再節省港幣1億元的內容成本。同時，將削減這個業務分部的人員超過200名。 TVB將合併「士多」及「鄰住買」及裁逾100人 TVB表示，為提高營運效率，增強可擴展性並開拓新的收入來源，將合併「士多」及「鄰住買」。TVB表示，相信在電子商貿領域中，未來可持續增長需要擺脫對單一平台和價格競爭的依賴，兩公司產生顯著的協同效應並擴大了市場覆蓋範圍。 TVB又指，該重組計劃預計於2023年12月31日前完成，集團預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約港幣5,000至6,000萬元 。「士多」的網站和手機應用程式將於今年12月19日停止營運， 而約100名現時的「士多」員工也將離開集團。 通訊局：已收到無綫申請改動節目頻道編排 通訊局發言人27日亦回應，已收到無綫上述的申請，會按既定程序處理。，又表示任何本地免費電視節目服務牌照持牌機構修改電視頻道播放內容而致其偏離原先通訊局批准的建議，必須經通訊局審批，並在取得通訊局批准後方可生效。

TVB電視頻道（目前） 頻道編號 黃金時段收視 翡翠台 81 17.5 J2 台 82 1.7 無綫新聞台 83 1.9 明珠台 84 0.4 無綫財經體育資訊台 85 1.1 電視頻道（重組後） 內容類別 翡翠台 綜合娛樂和資訊，主要以粵語播放 TVB+ 綜合娛樂和資訊，並與我們的數字平台進行互動連接 無綫新聞台 新聞和資訊 明珠台 綜合娛樂和資訊，主要以英語播放