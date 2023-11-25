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2023-11-25 13:12:00

電視廣播｜TVB無綫據報最快下周裁員及調整頻譜　涉85台「財經體育資訊台」

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電視廣播｜TVB無綫據報最快下周裁員及調整頻譜，涉85台「財經體育資訊台」。(資料圖片)

電視廣播｜TVB無綫據報最快下周裁員及調整頻譜，涉85台「財經體育資訊台」。(資料圖片)

據本地傳媒報道，無綫電視（TVB），最快下周有裁員行動，當中涉第85台「無綫財經體育資訊台」多名台前及幕後員工。目前無綫電視未有回覆傳媒；通訊局則回覆傳媒，表示沒有收到無綫交還頻道申請。

《am730》亦已就事件向TVB查詢。

電視廣播｜TVB無綫據報最快下周裁員及調整頻譜，涉85台「財經體育資訊台」。(資料圖片)

電視廣播｜TVB無綫據報最快下周裁員及調整頻譜，涉85台「財經體育資訊台」。(資料圖片)

85台「財經體育資訊台」或將裁減一半員工

據《明報》報道，有知情人士稱，85台「無綫財經體育資訊台」將裁減一半員工，負責地產節目組別裁兩人，涉約數十人，部分85台原有節目包括《日日有樓睇》及財經節目將獲保留，並改於84台明珠台或82台J2播放。

至於另一名知情人士又指，個別人士已收到裁員通知，料下周開始派信，包括負責85台的導演及剪片等，目前尚未清楚被裁員工總數，但消息人士稱，裁員安排仍有變動，至周五（25日）仍在增減，部分組別被要求選擇減人或調組。

至於電視廣播TVB此前曾於港交所發公告指，集團預料將在截至12月底的6個月期間，實現正數EBITDA，並表示「繼續努力扭虧，業務持續向好」。相比截至6月30日止6個月期間，集團的EBITDA錄得虧損1.86億元。另據《2023年度中期報告》，TVB當時稱，自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本，並會在今年餘下時間繼續加大力度節省成本。

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