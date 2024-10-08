電視牆塌下壓死愛貓 主人質疑裝修公司未穩妥安裝 網民：追究到底

原本打算給愛貓更多的活動空間，卻最終換來一場悲劇，令主人與愛貓從此陰陽相隔。有網民在社交媒體發文，指為了給愛到處跳的貓貓更多活動空間，便找來裝修公司給家中裝修。該網民表示，負責的裝修公司為家裡安裝了電視櫃，誰知該裝修公司在安裝電視牆時竟連螺絲都沒有安裝，導致電視牆整個塌下，因而壓死愛貓。

該網民今日(8日)在FB群組「天下貓貓一樣貓」發文，指原本滿心歡喜地決定為家裡裝修，本身想給愛貓阿布一個更安全、舒適的環境。他指，負責裝修的公司卻敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都未有安裝。當他不在家時，整幅電視牆塌下來，壓死了阿布。他認為，今次絕非偶然事故，而是明顯的施工錯誤。

指控裝修公司隻字未提愛貓喪生

他更直斥，事情已到如此地方，裝修公司卻由始至終沒有一個正式道歉，只是不停打電話和發送信息給他，並提出一個毫無意義的「幫手換返個新櫃」的解決方案。他又指，在溝通過程中，裝修公司隻字不提貓貓喪生。該網民指，阿布是他的家人，「呢8年阿布由BB女到大個女」、「係我生命中重要一員」，希望為愛貓討回公道，更直言他和太太也要為此事而看精神科醫生。

該帖文引起網民的群情洶湧，網民直斥「好離譜，係整死左一條生命！」，並著事主要追究；亦有網民直指是「低級嘅人為意外」；亦有網民支持事主公開涉事裝修公司的名字。