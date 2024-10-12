熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-10-12 13:55:44

電視牆壓死貓｜列3大要求促裝修公司道歉退款　貓主：永不磨滅的傷痛

分享：
電視牆塌下壓死貓貓。(天下貓貓一樣貓@FB)

電視牆塌下壓死貓貓。(天下貓貓一樣貓@FB)

adblk5

一名貓主日前在Facebook群組發文，指責裝修公司因施工失誤導致其愛貓「阿布」不幸身亡，該帖文引起廣泛關注。涉事裝修公司的總監已向貓主道歉，但貓主昨晚(11日)發出公開信，批評裝修公司負責人對媒體的訪問言論為「完全不負責任」，並表示至今未收到正式道歉。貓主提出3個要求：正式書面道歉並刊登、全面報告解釋事故成因，以及全額退回裝修費用，並以「阿布」名義捐贈給指定慈善機構。

貓主Chris今日發出公開信，要求裝修公司作出正式的書面道歉，以及提供一份全面報告以解釋今次事故的成因。(網上截圖) 電視牆塌下壓死貓貓。(天下貓貓一樣貓@FB) 8歲家貓阿布生前相片。(天下貓貓一樣貓@FB) 事主胞姊在網上上載裝修公司提供的設計圖紙，表示無指引要求將電視螺絲鑽入石屎牆內。(網上圖片) 事主胞姊在網上上載裝修公司提供的設計圖紙，表示無指引要求將電視螺絲鑽入石屎牆內。(網上圖片) 設計總監深夜解釋。(品味．空間 Taste Interior Design @FB) 該設計總監在片中3次鞠躬致歉。(品味．空間 Taste Interior Design @FB)

胞姊上載設計圖紙  質疑因失職所致

貓主Chris表示，「阿布」已完成火化，但他對裝修公司未給予正式道歉感到失望。他強調，作為負責設計、施工和監工的公司，應對事故負全責，即使責任推卸給個別員工，這仍是公司的內部問題。他指出，事件給家人「帶來永不磨滅的傷痛經歴，亦令我哋獲得一個慘痛的警惕—裝修工程背後的安全監管係不容忽視」。貓主要求裝修公司改進工作流程，防止類似事件發生。

adblk6

此外，一名自稱事主胞姊的女子在fb討論區發文，並上載裝修公司提供的設計圖紙。她表示根據圖紙，電視櫃底板的加厚是為了安裝電視，並無指引要求將電視螺絲鑽入石屎牆內，事後裝修公司亦無作出提醒。她認為事故是由於設計混亂和施工失職所致，而非裝修公司負責人所稱的原因。

鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖）

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 