電視牆壓死貓｜裝修公司深夜交代事件　三度鞠躬致歉

一名貓主昨日在社交平台Facebook群組發文，直斥負責裝修的室內設計公司懷疑疏忽，導致寓所裝修不久後電視牆突然倒塌，令其8歲的愛貓不幸喪命，帖文引來各界關注。涉事裝修公司「品味．空間 Taste Interior Design」凌晨在社交平台專頁交代事件。

裝修公司凌晨在社交平台專頁上載一段長約８分半鐘的影片交代事件，吳姓設計總監表示，公司最近收到一宗懸掛式家具的反饋，報告提到發生了罕見的家具倒下事件，並有小動物不幸喪生，「生命絕對是寶貴，我們深感悲痛，對於意外事件表示最深切的哀悼」，他說，公司得悉事件後，即時派員到場了解，打算提供傢俬重組及維修服務。但當時客戶非常哀傷，拒絕傢俬更換和維修。公司通知當時負責安裝的師傅到場跟進，安裝師傅了解事主的心情，亦落淚致歉，並提出賠償2萬元，以作出部分補償。