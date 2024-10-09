電視牆壓死貓｜裝修公司深夜交代事件　三度鞠躬致歉

一名貓主昨日在社交平台Facebook群組發文，直斥負責裝修的室內設計公司懷疑疏忽，導致寓所裝修不久後電視牆突然倒塌，令其8歲的愛貓不幸喪命，帖文引來各界關注。涉事裝修公司「品味．空間 Taste Interior Design」凌晨在社交平台專頁交代事件。
裝修公司凌晨在社交平台專頁上載一段長約８分半鐘的影片交代事件，吳姓設計總監表示，公司最近收到一宗懸掛式家具的反饋，報告提到發生了罕見的家具倒下事件，並有小動物不幸喪生，「生命絕對是寶貴，我們深感悲痛，對於意外事件表示最深切的哀悼」，他說，公司得悉事件後，即時派員到場了解，打算提供傢俬重組及維修服務。但當時客戶非常哀傷，拒絕傢俬更換和維修。公司通知當時負責安裝的師傅到場跟進，安裝師傅了解事主的心情，亦落淚致歉，並提出賠償2萬元，以作出部分補償。
裝修公司：尚未清楚意外成因
該設計總監指，公司一直與客戶緊密聯繫，工程經理更多次與客戶聯絡，並親身見面，但日前事主稱毋須公司繼續跟進，將自行向保險公司索償。該設計總監表示，目前尚未清楚意外成因，惟「客戶一方聲稱賠償金額未達心目中要求」，而令談判部分無法作出溝通。他說，意外發生後，同事情緒同受影響，包括出現失眠等徵狀，近日亦有大量網民討論事件。他在片中3次鞠躬致歉，並在片尾重申，兩周前曾在公司專頁交代事件，並邀請事主作出安全檢查，強調沒有逃避責任，希望客戶繼續支持。