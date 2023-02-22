電話卡實名制｜登記限期明屆滿 用戶將收最後SMS提示（附郵局列表）

俗稱「太空卡」的電話儲值卡，實名登記限期將於明日屆滿，在限期前未登記的儲值卡會停止服務。電訊商將按要求，向尚未登記用戶發出最後提示短訊；郵政局提供協助的服務櫃位，今、明（23日）兩日將延長服務時間至晚上7時；政府設於全港25個指定港鐵站的支援服務站，會朝9晚6運作。
而電訊商會經指定發送者名稱「SIMREG」發出最後「登記提示短訊」，當中會列出所屬電訊商資料、「太空卡」電話號碼、SIM卡卡號（即ICCID）及登記途徑等相關資訊。市民可按短訊內的超連結、透過所屬電訊商的網頁，或流動應用程式，於限期前提供香港身份證上的資料，包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本，即可完成登記。
18間提供電話卡實名登記支援服務郵政局
- 郵政總局—中西區 中環康樂廣場 2 號
- 七姊妹郵政局—東區 北角英皇道 770 號模範邨 C 座地下 1,6,7 及 11號
- 香港仔郵政局—南區 香港仔大道 171 號金豐大廈地下
- 灣仔郵政局—灣仔區 皇后大道東 197 至 213 號胡忠大廈 2 樓
- 機利士路郵政局—九龍城區 紅磡機利士北路 140 號地下
- 觀塘郵政局—觀塘區 觀塘鴻圖道 52 號地下 A 及 B 室
- 長沙灣郵政局—深水埗區 長沙灣長沙灣道 646 號中國船舶大廈地下
- 黃大仙郵政局—黃大仙區 黃大仙下邨龍樂樓地下 2 號
- 尖沙咀郵政局—油尖旺區 尖沙咀中間道 10 號國際電信大廈地下及 1 樓
- 將軍澳郵政局—西貢區 將軍澳明德邨明德商場地下 14C 號鋪
- 葵芳郵政局—葵青區 葵芳邨葵健樓地下 4 至 10 號
- 石湖墟郵政局—北區 上水石湖墟新豐路 112 至 116
- 沙田中央郵政局—沙田區 沙田上禾輋路一號沙田政府合署一樓
- 大埔郵政局—大埔區 大埔汀角路 1 號大埔政府合署地下
- 荃灣郵政局—荃灣區 荃灣西樓角路 38 號荃灣政府合署1 樓
- 屯門中央郵政局—屯門區 屯門屯喜路 1 號屯門政府合署平台
- 元朗郵政局—元朗區 元朗大棠路 23 號合益廣場一樓 B111 及 B130鋪
- 東涌郵政局—離島區 大嶼山東涌美東街 6 號地下
25個提供電話卡實名登記支援服務的港鐵站
- 香港區 西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角
- 九龍區 黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田
- 新界區 朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺