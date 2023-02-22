電話卡實名制｜登記限期明屆滿 用戶將收最後SMS提示（附郵局列表）

俗稱「太空卡」的電話儲值卡，實名登記限期將於明日屆滿，在限期前未登記的儲值卡會停止服務。電訊商將按要求，向尚未登記用戶發出最後提示短訊；郵政局提供協助的服務櫃位，今、明（23日）兩日將延長服務時間至晚上7時；政府設於全港25個指定港鐵站的支援服務站，會朝9晚6運作。

而電訊商會經指定發送者名稱「SIMREG」發出最後「登記提示短訊」，當中會列出所屬電訊商資料、「太空卡」電話號碼、SIM卡卡號（即ICCID）及登記途徑等相關資訊。市民可按短訊內的超連結、透過所屬電訊商的網頁，或流動應用程式，於限期前提供香港身份證上的資料，包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本，即可完成登記。