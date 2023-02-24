電話卡實名制｜約1200萬張太空卡完成登記 通訊辦：未登記人士可補辦

俗稱「太空卡」的舊有電話儲值卡，實名登記日期已經截止，由即日起，所有在本地發出及使用的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均須完成實名登記才可啓用或繼續服務，無實名登記的電話卡會被停用。通訊辦通訊事務副總監卓聖德表示，現時約有1,200萬張卡已完成登記，認為情況符合預期。

未登記人士可補辦登記

卓聖德於一個電台節目中表示，1,200萬張卡完成登記符合預期，而電話儲值卡未完成登記而被停用的用戶，卓聖德指，只要儲值咭有餘額，仍可以聯絡相關電訊商補辦登記，通常會在一兩日內重啟服務，或按照所屬電訊商於登記限期前以「SIMREG」發出的最後「登記提示短訊」，按超連結的指示利用電子登記平台登記並重啓服務。