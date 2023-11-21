電話卡實名制｜通訊辦：截至今年10月取消100萬張儲值卡登記

電話卡實名制今年2月實施。通訊事務管理局辦公室今日(21日)表示，一直與電訊商保持緊密聯繫，截至今年10月底，電訊商已按法例及指引要求取消了約100萬張未合規的電話儲值卡的登記，另有約36萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒登記，強調將來會繼續進行巡查活動，以及加強宣傳教育。
通訊辦表示，今日在深水埗鴨寮街一帶進行新一輪市場巡查及宣傳教育活動，向公眾和商戶派發傳單，提醒他們切勿使用、購買或售賣來歷不明或聲稱已完成實名登記的電話儲值卡。通訊辦又指，截至今年10月底，電訊商已按法例及指引要求取消了約100萬張未合規的電話儲值卡的登記，亦有約36萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒登記。通訊辦會繼續要求電訊商優化其登記平台及加強登記資料的抽查，包括加快引入政府的『智方便』應用程式以核實登記人身分。
通訊辦表示，持續進行市場巡查行動及宣傳教育，提醒市民必須使用自己的身分證明文件正本進行實名登記，切勿購買或轉售已登記的電話儲值卡，以保障自己的權益，避免蒙受損失及需負上刑責。同時，通訊辦呼籲商戶切勿協助任何人使用第三者的身分證明文件進行實名登記，亦不可兜售聲稱已完成登記的電話儲值卡。