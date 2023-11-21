電話卡實名制｜通訊辦：截至今年10月取消100萬張儲值卡登記

電話卡實名制今年2月實施。通訊事務管理局辦公室今日(21日)表示，一直與電訊商保持緊密聯繫，截至今年10月底，電訊商已按法例及指引要求取消了約100萬張未合規的電話儲值卡的登記，另有約36萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒登記，強調將來會繼續進行巡查活動，以及加強宣傳教育。

通訊辦表示，今日在深水埗鴨寮街一帶進行新一輪市場巡查及宣傳教育活動，向公眾和商戶派發傳單，提醒他們切勿使用、購買或售賣來歷不明或聲稱已完成實名登記的電話儲值卡。通訊辦又指，截至今年10月底，電訊商已按法例及指引要求取消了約100萬張未合規的電話儲值卡的登記，亦有約36萬張電話儲值卡因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒登記。通訊辦會繼續要求電訊商優化其登記平台及加強登記資料的抽查，包括加快引入政府的『智方便』應用程式以核實登記人身分。