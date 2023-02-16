電話卡實名制｜2月23日登記死線 「太空卡」未登記將失效

政府推出電話卡實名制，將於2月23日起全面實施，屆時未完成實名登記的電話儲值卡（太空卡）將不能使用。政府今日（16日）表示，將進一步加強支援服務和要求電訊商投入額外資源協助用戶進行登記，並再次呼籲「太空卡」用戶在最後一個星期盡快完成登記，以免電話服務於登記限期屆滿後被停用。

丘應樺視察電話卡實名登記支援服務 提醒市民盡快登記

商務及經濟發展局局長丘應樺今天下午到灣仔郵政局視察電話智能卡實名登記支援服務的運作情況。 丘應樺提醒市民，所有下周四法定登記限期前未完成實名登記的「太空卡」在限期後將不能繼續使用，又提到政府已循多個渠道加強宣傳，並聯繫及透過不同社福機構，提醒尚未完成實名登記的「太空卡」用戶，尤其是長者盡快完成登記，電訊商亦已多次向「太空卡」用戶發出登記提示短訊。

18間指定郵政局及25個港鐵支援站

尚未完成實名登記的「太空卡」用戶，可按電訊商發出的登記提示短訊，透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式完成實名登記，亦可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位尋求協助。有關郵政局的服務櫃位將於2月22日及23日（即登記限期當日）延長服務時間至晚上七時，以處理限期屆滿前可能急增的求助個案。政府設於全港25個指定港鐵站的支援服務站在登記限期前仍會繼續於每日上午9至下午6時協助有需要的「太空卡」用戶透過其智能手機進行登記。

25個港鐵支援站

西營盤

灣仔

筲箕灣

黃竹坑

北角

黃大仙

啟德

牛頭角

南昌

紅磡

九龍

太子

九龍塘

何文田

朗屏

上水

烏溪沙

大圍

荃灣西

兆康

大埔墟

東涌

青衣

葵芳

調景嶺

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