電話詐騙｜本月起「+852」境外來電設話音或文字提示　當局研發短訊需登記 (持續更新)

【15:30更新】為打擊電話騙案及提高市民對可疑境外來電的警覺性，通訊辦今日(11日)公布，本港流動網絡營辦商本月起，就來電號為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音或文字訊息的提示，以提醒流動服務用戶相關可疑來電源自香港境外，而所有流動服務供應商將於5月1日全面實施相關的提示安排。

顯示「來電源自香港境外，慎防詐騙」中英文訊息

通訊事務總監梁仲賢補充，相關的提示內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙」，有關話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出，而文字訊息則會以中、英文提供。提示服務由流動服務供應商免費提供，市民毋須事先登記或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。惟他指提示非本地號碼防騙成效性有待觀察。