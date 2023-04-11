電話詐騙｜本月起「+852」境外來電設話音或文字提示　當局研發短訊需登記 (持續更新)

【15:30更新】為打擊電話騙案及提高市民對可疑境外來電的警覺性，通訊辦今日(11日)公布，本港流動網絡營辦商本月起，就來電號為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音或文字訊息的提示，以提醒流動服務用戶相關可疑來電源自香港境外，而所有流動服務供應商將於5月1日全面實施相關的提示安排。
顯示「來電源自香港境外，慎防詐騙」中英文訊息
通訊事務總監梁仲賢補充，相關的提示內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙」，有關話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出，而文字訊息則會以中、英文提供。提示服務由流動服務供應商免費提供，市民毋須事先登記或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。惟他指提示非本地號碼防騙成效性有待觀察。
與警等設工作小組 盼年底銀行業執行短訊登記制
在短訊方面，梁仲賢表示，通訊辦已經與警方、電訊商、監管局、銀行工會及銀行業界成立了工作小組，研究設立一個SMS發送人登記制度，以協助市民識別發送訊息者的真偽。他說工作小組現時已敲定有關的技術方案和實施細制，目標年底在銀行業開始執行。他又指，發短訊登記制度不同於電話卡實名制。
通訊辦另提醒，即使來電顯示沒有「+」號，並且顯示為8位數字的香港電話號碼，也有可能被用作詐騙用途，市民應時刻保持警覺，不應向未經核實身份的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。