電話詐騙｜「+852」境外來電有提示 通訊辦：聽畢10秒語音訊息才可通話。（資料圖片）

四大流動網絡營辦商本月起，就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有用戶發話音提示，內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙」；文字提示的措施將於下月1日起全面實施。至於所有流動服務供應商，下月起全面實施有關安排。

文字提示在電話響起時在手機顯示

通訊辦通訊事務副總監卓聖德在一個電台節目中表示，近日電騙活動有上升趨勢，通訊辦、電訊商及警方同意引入今次的新措施，目的是使用戶更易識別境外可疑詐騙電話，提高市民防騙意識。

選擇以文字及語音發送防騙訊息的電訊商各佔一半，語音訊息會在用戶接電話後，以兩文三語播放，全長約10秒，然後才接通來電者；文字提示則會在電話響起時在手機屏幕顯示，但有部分手機型號要解鎖後才見到該段文字，通訊辦正聯絡手機生產商，研究優化介面設置。

有機會是漫遊來電 難以一刀切

卓聖德又表示，部分源自境外的「+852」開首電話由固網打出，非常可疑，目前已有措施從源頭堵截，但有部分就顯示為手機打出，除了騙徒，亦有機會是漫遊來電，難以一刀切杜絕，因此加入防騙訊息提示。