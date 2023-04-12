電話詐騙｜「+852」境外來電有提示 通訊辦：聽畢10秒語音訊息才可通話

四大流動網絡營辦商本月起，就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有用戶發話音提示，內容統一為「來電源自香港境外，慎防詐騙」；文字提示的措施將於下月1日起全面實施。至於所有流動服務供應商，下月起全面實施有關安排。
文字提示在電話響起時在手機顯示
通訊辦通訊事務副總監卓聖德在一個電台節目中表示，近日電騙活動有上升趨勢，通訊辦、電訊商及警方同意引入今次的新措施，目的是使用戶更易識別境外可疑詐騙電話，提高市民防騙意識。
選擇以文字及語音發送防騙訊息的電訊商各佔一半，語音訊息會在用戶接電話後，以兩文三語播放，全長約10秒，然後才接通來電者；文字提示則會在電話響起時在手機屏幕顯示，但有部分手機型號要解鎖後才見到該段文字，通訊辦正聯絡手機生產商，研究優化介面設置。
有機會是漫遊來電 難以一刀切
卓聖德又表示，部分源自境外的「+852」開首電話由固網打出，非常可疑，目前已有措施從源頭堵截，但有部分就顯示為手機打出，除了騙徒，亦有機會是漫遊來電，難以一刀切杜絕，因此加入防騙訊息提示。
用多張智能電話卡撥出大量電話或被停用
通訊辦會密切留意措施成效，定期召開工作小組會議，考慮是否要推出改良措施。他又說，通訊辦正與電訊商研究，若發現有可疑人士利用裝置，在短時間內用多張智能電話卡撥出大量電話，會考慮暫停相關服務，但強調正常電話服務不會受影響。
議員：仿效內地公安上門提醒
立法會議員梁熙在同一節目表示，坊間有俗稱「改號神器」的工具，可以將SMS短訊顯示為由其他電話號碼發送，售價約100至300元，容易在網上買到。他建議本港警方仿效內地，當有人與高風險來電通話一段較長時間，公安就會致電該名市民，甚至上門，提醒對方要小心受騙。他又認為，內地部分城市每周在屋苑或學校，張貼住戶或學生受騙個案，亦有助提高公眾警覺性，但本港推行與否，要平衡市民感受。