電話騙案｜今年首五個月接獲2369宗報案　陳百里：已將涉進行詐騙號碼封鎖或停止服務

陳百里表示，據警方自2023年起開始備存的資料，在2023年首五個月，共接獲2,369宗「釣魚騙案」。陳百里指，留意到很多個案是以附有超連結的手機短訊，引誘受害人登入懷疑詐騙網站。為打擊詐騙短訊，電訊商已經與警方建立聯絡機制，按警方所提供的詐騙紀錄及已識別為詐騙網站的網址，將涉嫌進行詐騙的電話號碼封鎖或停止該號碼的服務，並阻截用戶登入懷疑詐騙網站。

自電話智能卡實名登記制實施後，有市民認為詐騙訊息的數目有上升趨勢，立法會議員張欣宇就有關詳請，於立法會提出質詢。署理商務及經濟發展局局長陳百里作書面回覆指，政府非常關注並嚴厲打擊涉及詐騙訊息的罪案，又指今年首五個月接獲2369宗釣魚騙案，目前有關部門已作跟進行動，如將涉進行詐騙號碼封鎖或停止服務。

回應有關詐騙訊息數目有上升趨勢

對於有市民認為詐騙訊息的數目有上升趨勢，他回應，實名登記制的目的是堵塞過去以電話儲值卡匿名性質進行不法行為的漏洞，是協助執法機關偵查涉及使用這些電話卡的罪案，包括電話騙案的其中一個方法，以加強保障電訊服務的健全及通訊網絡的安全，協助維護社會治安並防止罪案。

他續指，通訊辦一直與電訊商協作以確保實名登記制切實執行，包括要求電訊商不時抽查及跟進核實有可疑的電話儲值卡，以協助警方打擊電話騙案；而警方近月亦根據電訊商舉報的懷疑個案，成功逮捕了涉嫌利用假身份證資料大量登記電話儲值卡的人士。

警首3月接597宗電騙損失1.95億

至於早前警方回覆本報指，今年首三個月電話騙案宗數為597宗，涉及損失金額1.95億元。警方呼籲市民切勿向陌生人透露個人資料，即使陌生人能說出個人資料，不代表對方是執法人員，因為騙徒可以透過非法手段取得市民的個人資料。

而個人資料私隱專員公署今年首4個月，共收到有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，分別有175宗和15宗。