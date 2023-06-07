電話騙案｜扮銀行低息貸款Cold call呃6000人逾300萬元 21人被捕

一個由黑幫操控的犯罪集團，假冒銀行及財務公司職員，以低息貸款作招徠，致電誘騙受害人提交保證金到第3方的銀行戶口，作申請用途，以取得貸款，惟騙徒取得保證金後便失去聯絡，受害人亦收不到貸款。
估計受害人數多達6,000人
警方東九龍總區重案組第三隊總督察許諾表示，東九龍情報組收到線報後，經調查和情報分析，鎖定一個由黑幫操控的詐騙集團，於昨日（6日）和今日（7日）展開代號「金盾」的拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕18男3女共21人，年齡介乎18歲至61歲，有黑幫背景，涉及總損失金額超過300萬，受害人數多達6,000人。單一個案金額由數千元至數十萬元不等。
騙徒度身訂造講稿令受害人更易受騙
警方於詐騙電話中心內檢獲數十部手提電話、數百份借貸人的申請表格、大量有受害人資料的電話紙，初步估計涉及6,000名潛在受害人，以及一些講稿以供騙徒致電受害人時所用，講稿針對個別受害人的年齡、職業及財務狀況等背景度身訂造，令受害人更易受騙；另於其中一名主腦成員的住所單位內檢獲公司支票簿、印章、3輛名貴房車、名貴手袋等大量名貴財物。
詐騙集團分工仔細
調查顯示，詐騙集團分工仔細，租用辦公室作電話中心，同時招募線下成員；骨幹成員會負責管理詐騙中心，製作講稿，以讓職員打電話所使用，下線成員則負責打電話詐騙。