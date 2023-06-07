電話騙案｜扮銀行低息貸款Cold call呃6000人逾300萬元 21人被捕

一個由黑幫操控的犯罪集團，假冒銀行及財務公司職員，以低息貸款作招徠，致電誘騙受害人提交保證金到第3方的銀行戶口，作申請用途，以取得貸款，惟騙徒取得保證金後便失去聯絡，受害人亦收不到貸款。

估計受害人數多達 6 ,000 人

警方東九龍總區重案組第三隊總督察許諾表示，東九龍情報組收到線報後，經調查和情報分析，鎖定一個由黑幫操控的詐騙集團，於昨日（6日）和今日（7日）展開代號「金盾」的拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕18男3女共21人，年齡介乎18歲至61歲，有黑幫背景，涉及總損失金額超過300萬，受害人數多達6,000人。單一個案金額由數千元至數十萬元不等。