電話騙案｜攔截逾200萬境外可疑來電 通訊辦：冀邀更多機構參與

電話騙案是騙徒常用的手法之一，通訊辦與政府不同部門，及電訊商合作，出招打擊各類電騙。就攔截可疑境外來電方面，截至去年12月底，已攔截逾200萬個可疑來電；封鎖經警方轉介的電話號碼，已攔截逾2,000個懷疑詐騙電話。至於同樣在去年底推行的「短訊發送人登記制」，下周日將於銀行業實行，通訊辦未來會邀請政府部門及其他機構參與。

「短訊發送人登記制」去年12月率先在電訊業推出，銀行業已將於本周日推出，所有已登記參與「短訊發送人登記制」的公司或機構，會使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶。通訊辦通訊事務總監梁仲賢表示，接下來將協調政府部門及其他有意加入的機構參與登記制，期望下個月開始開放申請。 他表示，目前入境處已向通訊辦取得注冊身份，效率促進辦公室亦稱有興趣，期望更多機構加入。他續指，像一些需要經常發送信息予市民的機構，如速遞公司或家電公司，會了解他們加入登記制的興趣。梁仲賢表示，由於並非所有機構都需要大量發送短訊，故現階段未不會強制機構參與。

攔截逾 200 萬個可疑境外來電 就打擊電騙方面，通訊辦前年與警方，及電訊商建立聯絡機制，封鎖經警方轉介的電話號碼及網站，截至去年12月底，已封鎖超過2,400個涉嫌詐騙的電話，以及6,800個涉詐騙的網站。在攔截源自境外的以「852」開首的可疑來電方面，截至去年底，已攔截超過210萬個可疑來電；並發出超過2,200萬個語音或文字訊息提示，提醒市民慎防詐騙。此外，電訊商去年中開始監察及識別詐騙電話，至今已有51萬個本地流動電話號碼被暫停服務。 此外，電話於實名制去年初實施，通訊辦指，截至去年底，已有約102萬張電話儲值卡被拒登記，並取消116萬張不合規的電話卡登記。通訊辦已要求電訊商在本年中或之前引入「智方便」認證。

梁仲賢表示，未來會加強宣傳活動，包括推出宣傳短片；又會與政黨及區議員合作，辦宣傳活動。他表示，騙徒手法層出不窮，不能完全杜絕電騙，通訊辦會不斷優化措施，冀把騙案數字減至最低。他又引述警方數據稱，最來騙案數字下跌，相信措施湊效。