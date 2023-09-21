電話騙案｜盜身分證買電話卡電騙涉款560萬元 23人被捕

電騙停不了！黃大仙警區單單於今年上半年，接獲104宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」電騙案，較上半年的39宗高出1.7倍，單一最大損失金額為136萬元。

騙徒假扮為受害者上司

詐騙集團利用盜竊得來的身分證或身分證副本登記電話儲值卡，致電假冒受害人的親屬例如子女、女婿或媳婦等等，訛稱被警方拘捕，需要保釋金，又或者有財政困難等等。其中一宗比較罕見，騙徒會打電話給受害者，並假扮為其上司。

騙徒佯裝提供密碼

當受害人信以為真後，騙徒聲稱需要小額金錢應急，然後會要求受害人到附近的提款機按他的指示進行轉賬操作。當受害人依言轉賬時，騙徒會着受害人輸入騙徒提供的銀行戶口號碼。在輸入完銀行戶口號碼之後，提款機會進入到輸入轉賬金額的頁面，但騙徒聲稱受害人需要在這個頁面度再輸入多一組34567的密碼進行轉賬。最終，受害人在半信半疑的情況下按指示轉賬，結果損失34,567元。