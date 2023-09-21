電話騙案｜盜身分證買電話卡電騙涉款560萬元 23人被捕

電騙停不了！黃大仙警區單單於今年上半年，接獲104宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」電騙案，較上半年的39宗高出1.7倍，單一最大損失金額為136萬元。
騙徒假扮為受害者上司
詐騙集團利用盜竊得來的身分證或身分證副本登記電話儲值卡，致電假冒受害人的親屬例如子女、女婿或媳婦等等，訛稱被警方拘捕，需要保釋金，又或者有財政困難等等。其中一宗比較罕見，騙徒會打電話給受害者，並假扮為其上司。
騙徒佯裝提供密碼
當受害人信以為真後，騙徒聲稱需要小額金錢應急，然後會要求受害人到附近的提款機按他的指示進行轉賬操作。當受害人依言轉賬時，騙徒會着受害人輸入騙徒提供的銀行戶口號碼。在輸入完銀行戶口號碼之後，提款機會進入到輸入轉賬金額的頁面，但騙徒聲稱受害人需要在這個頁面度再輸入多一組34567的密碼進行轉賬。最終，受害人在半信半疑的情況下按指示轉賬，結果損失34,567元。
受害人大半為60歲以上長者
42名受害人誤墮「猜猜我是誰」的電話騙案，年齡介乎22歲至88歲，當中大半為60歲或以上的長者，職業為售貨員、文員及教師等等，單一損失金額由港幣2,000元至136萬元不等。
黃大仙警區於本月1日至20日展開第四浪「光影」打擊行動，共拘捕23人，涉嫌與42宗相關案件有關，涉款560萬元。行動中，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪或「洗黑錢」罪拘捕23人，包括21男2女，15歲至72歲，報稱職業有倉務員、裝修工人、廚師、退休人士及無業等。其中12名涉嫌洗黑錢的傀儡戶口持有人，另有7人是詐騙電話號碼的持有人，3人負責從受害人手中收取現金騙款的接洽者。