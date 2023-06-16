電話騙案｜警拘5人涉「猜猜我是誰」電騙　專呃長者騙款高達110萬

深水埗警區去年7月至今年6月期間接獲77人報案，指懷疑接獲「猜猜我是誰」電話騙案，涉案總損失共約680萬元。深水埗警區刑事部人員接手調查，根據線報及經深入調查後，於5月31日及6月14日分別在長沙灣及將軍澳區拘捕共5名本地男子，年齡介乎20歲至29歲，涉嫌「串謀詐騙」。人員亦在其中2名被捕男子身上檢獲約8萬元港幣及約5萬元人民幣，懷疑與案有關。

調查顯示，該5名被捕男子相信為同一電話詐騙集團的成員，該集團先以電話聯絡年長受害人，再冒認為其親屬並聲稱自己涉及刑事案件被捕，要求受害人將保釋金以現金方式面交予其他集團成員。人員經調查後，相信該集團涉及16宗同類型騙案，受害人年齡介乎72歲至87歲。騙案涉款共約110萬元，其中損失金額最大的案件涉款約20萬元。

兩男涉串謀詐騙明日提堂

警方相信是次行動已經成功瓦解一個活躍於本港的詐騙集團。該名21歲及29歲被捕男子已於5月31日被暫控合共1項「串謀詐騙」罪，案件已於6月2日在西九龍裁判法院提堂。另外兩名分別20歲及22歲的被捕男子亦已於今日(16日)被暫控合共1項「串謀詐騙」罪，案件將於明日(17日)在西九龍裁判法院提堂。另一名23歲被捕男子現正被扣留調查。