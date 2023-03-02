電話騙案｜警瓦解兩詐騙集團拘13人　涉款140萬元最細15歲

警方過去一連3日針對電話騙案及釣魚訊息進行「善治行動」，一共拘捕10男3女，年齡介乎15至55歲，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」等罪，涉案金額超過140萬元。

東九龍總區科技罪案組高級督察劉震宇及情報組高級督察謝潔婷分別交代案情。警方指，自去年12月發現有犯罪團伙在本港偽冒一間電訊集團的會員平台，向市民發出釣魚短訊，利用虛假網站，訛稱客戶積分即將到期，誘使受害人點擊可疑連結，藉此盜取受害人信用卡資料及一次性密碼，再偽冒受害人購物圖利，並會用每次500元的報酬安排車手將行騙回來金器及手提電話等，再轉售。經調查後，警方昨日拘捕8名男女，包括集團主腦及骨幹成員，牽涉35宗騙案，涉款約67萬元，並檢獲名貴衣服及電子產品等。

15歲青年校內招募高年級學生參與

另一個是電話詐騙集團，該集團以搵快錢為招徠，以每次1,500至2,000元誘使青年參與，以「猜猜我是誰」的方式針對長者行騙，他們假扮受害人子女，訛稱干犯刑事罪行，索取數萬至數10萬元保釋金，然後扮成受害人子女的朋友及律師等上門取款，再利用加密貨幣找換店或找換機，將騙款取走，當中一名15歲青年在學校招募高年級的學生參與。警方在行動中拘捕5名成員，年齡介乎15至52歲，報稱學生、廚師及倉務員，部分有黑社會背景，當中2名人士今日已經提堂。

東九龍總區重案組總督察許諾指，有關電話騙案及釣魚訊息騙案去年有上升趨勢，當中盜用信月卡騙案去年錄1,417宗，按年升四成，而猜猜我是誰騙案去年錄1,540宗，按年升幅高達3倍，強調相關騙案屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。