電話騙案｜警破詐騙集團拘24人涉款1.2億　34歲餐廳員工借錢給「上司」失20萬元

電話騙案近年有上升趨勢。警方今日(16日)表示，去年接獲約2,830宗有關電話騙案的舉報，較2021年1,140宗增一倍半，並在過去5日採取執法行動，搗破一個詐騙集團及洗黑錢集團，針對54個可疑銀行戶口，拘捕24人，涉及洗黑錢1.2億元，當中一名34歲餐廳員工誤墮「猜猜我是誰」的騙案，被一名假冒「上司」的騙徒行騙20萬元。警方指，電話騙案的匪徒主要靠電話行騙，甚難追查，呼籲市民提高警覺。

檢獲100萬元現金及名錶

商罪科署理高級警司陳偉基交代案件，指警方留意到電話騙案有上升情況，在上周六及昨日，展開為期5日的一連串拘捕行動，以串謀詐騙罪及洗黑錢罪，拘捕24人，涉14男10女，當中除銀行戶口持有人外，亦有集團的骨幹成員，並檢獲100萬元現金及名錶等，並凍結200萬元銀戶款項。

行動分兩部分，第一部分是針對54可疑銀行戶口中的21個戶口，警方指相關戶口涉及洗黑錢1.2億元，並拘捕11名銀行戶口持有人，包括6男5女，年齡介乎25歲至75歲，部分人出賣銀行戶口作非法用途；第二部分針對餘下33個可疑銀行戶口，當中涉及一個「猜猜我是誰」的本地詐騙集團，集團去年7月運作，警方在行動中拘捕13人，包括8男5女，年齡介23歲至65歲，包括集團主腦。

商罪科高級督察陸鴻基指，相關詐騙集團至今最少詐騙70多個受害人，涉款323萬元，集團利用「太空卡」致電餐廳及酒樓，冒認公司的老闆及管理層，訛稱公司需要現金周轉，其中涉及最大金額的一宗騙案，為一名34歲餐廳員工，他被一名假冒「上司」的騙徒行騙20萬元。

去年電話騙案按年增倍半

商罪科總督察黎美儀指，電話騙案由2018至2021年，每年約有600宗至1,200宗，但到2022年上上升至2,831宗，按年增加一倍半，當中逾七成騙案在去年6月至12月發生，損失金額高達10.8億元。

警方指，發現電話騙案的匪徒由過去假扮受害人的親友，開始假扮受害人的上司及同事等，匪徒大多沒有現身，主要靠電話「白撞」，追查要做大量分析及搜查證據，存有好大難度，呼籲市民慎防電話騙案，不要隨便借出戶口。