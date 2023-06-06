電話騙案｜退休人士遭「公安」騙6000萬元 警破69案拘104人涉款近1.7億元

各式各類的電話騙案不斷來襲，東區警區刑事部總督察楊韻明表示，今年首季全港接獲的2.5萬宗罪案當中，詐騙案達8,886宗、佔總數逾四成；在1月至4月期間，東區警區接獲949宗騙案，佔區內全部1,689宗案件的逾55%，較去年同期升約1.4倍，當中以網上購物、電郵短訊釣魚騙案及求職騙案居多。

警共拘捕104 人

鑑於騙案上升趨勢，以及涉賣戶口、借戶口洗黑錢活動，東區警區上月22日至上周六（3日）進行「煙日」行動，主要針對區內詐騙及洗黑錢案，兩周內偵破69宗騙案。行動中，警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「欺詐」及「洗黑錢」，拘捕77男27女共104人，年齡介乎19歲至74歲，大部分是本地人，分別報稱無業、倉務員、送貨員、地盤工、家庭主婦或學生等。他們大部分是傀儡戶口持有人，涉收取酬勞以個人資料開設戶口，之後將戶口交予詐騙集團使用，共處理逾4,400萬元黑錢，獲准保釋候查。亦檢獲大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等證物。

3名被捕男子持雙程證

被捕人當中亦有3名持雙程證的內地男子，涉嫌以釣魚短訊騙取事主的信用卡資料後，綁定手機電子錢包，到實體店購物，之後企圖轉售買來的電子產品或服裝圖利。3人已被控一項以欺騙手段取得財產罪，案件押後至8月23日再訊。