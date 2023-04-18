電話騙案｜67歲婦接「執法人員」來電被騙550萬　內地男銀行提款斷正

警方4月11日接獲一名67歲本地女子報案，指在4月2日接獲自稱為執法人員的騙徒來電，其後騙徒將來電轉駁至另外2名自稱為內地執法人員的騙徒接聽，並指報案人涉及2宗刑事案件，要求報案人與執法人員會面。報案人4月4日在紅磡區與一名自稱為執法人員的騙徒會面，報案人按騙徒要求開立新的銀行戶口，並將約550萬元轉賬至該戶口及向騙徒提交該戶口的資料。報案人其後發現戶口內所有款項被轉走至另外4個銀行戶口，懷疑受騙，遂報案求助。

內地男涉案戶口提款斷正

警方昨日(17日)接獲灣仔區一銀行職員報案，指一名男子懷疑從一個懷疑與案有關的銀行戶口提款。警員接報到場，拘捕該名37歲內地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

警方提醒市民，內地執法人員是不會以預錄語音形式致電市民，亦不會透過電話或網上要求市民交出個人資料或款項以證清白，內地執法人員亦不會委派人員派送公文。市民如有任何疑問，可致電香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線，以協助應對懷疑騙案。

