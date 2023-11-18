電話騙案｜76歲婦被指「內地洗黑錢」 遭假冒官員呃1600萬

九龍城警區為打擊騙案及洗黑錢罪行，於11月15日至17日展開代號「春暉」拘捕行動，行動中以「以欺詐手段取得財產」及「洗黑錢」 罪拘捕了14男7女，年齡介乎22歲至67歲，均為本地人。他們涉及18宗案件，受害人損失金額由500元至1,600萬港元不等，總涉及金額超過4,900萬。騙徒犯案手法包括有「猜猜我是誰」、網上投資騙案、網上購物騙案、刷單回佣求職騙案等。
警破詐騙集團拘21男女 涉騙款4900萬
九龍城警區刑事調查隊第七隊主管偵緝督察蕭欣婷表示，最大一宗金額損失1,600萬元，涉及假冒官員騙案，受害人為一名76歲的退休女子，她早前接獲陌生人來電，聲稱她涉及內地洗黑錢案，要求她提供網上銀行戶口登入資料及密碼，受害人信以為真照做，其後她發現戶口內1,600萬元被轉走。
被捕人報稱職業包括清潔工、運輸司機、冷氣技工、售貨員等，警方調查所得，全部被捕人均為傀儡銀行戶口持有人，被詐騙集團利用提供傀儡戶口以處理詐騙案的犯罪得益。現時所有被捕人暫准保釋候查。
切勿租借或賣出銀行戶口 或觸犯洗黑錢罪
她呼籲市民切勿租、借或賣出銀行戶口予任何人，否則有機會觸犯洗黑錢罪或其他相關罪行。任何人如知道或有合理理由相信任何財產為可公訴罪行得益而仍然處理該財產，即干犯洗黑錢罪，最高刑罰為罰款港幣500元及監禁14年。市民不要相信不明來歷的電話，或隨便轉賬金錢到不明來歷的銀行戶口。如果有任何懷疑，可致電防騙熱線18222。