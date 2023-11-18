電話騙案｜76歲婦被指「內地洗黑錢」 遭假冒官員呃1600萬

九龍城警區為打擊騙案及洗黑錢罪行，於11月15日至17日展開代號「春暉」拘捕行動，行動中以「以欺詐手段取得財產」及「洗黑錢」 罪拘捕了14男7女，年齡介乎22歲至67歲，均為本地人。他們涉及18宗案件，受害人損失金額由500元至1,600萬港元不等，總涉及金額超過4,900萬。騙徒犯案手法包括有「猜猜我是誰」、網上投資騙案、網上購物騙案、刷單回佣求職騙案等。

警破詐騙集團拘21男女 涉騙款4900萬

九龍城警區刑事調查隊第七隊主管偵緝督察蕭欣婷表示，最大一宗金額損失1,600萬元，涉及假冒官員騙案，受害人為一名76歲的退休女子，她早前接獲陌生人來電，聲稱她涉及內地洗黑錢案，要求她提供網上銀行戶口登入資料及密碼，受害人信以為真照做，其後她發現戶口內1,600萬元被轉走。