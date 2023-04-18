電話騙案｜91歲老翁遭「假女婿」來電索15萬　後聯絡女兒求證揭騙案

警方昨日（17日）接獲一名91歲姓黃男子報案，指早前接獲騙徒來電，對方冒認為其女婿，因被警方拘捕，而需要報案人繳交15萬元保釋金。警方現拘捕兩名分別19及25歲的男子。

「假女婿」來電索15萬

警方表示，騙徒冒認為老翁女婿後，相約老翁到長沙灣元州邨元樂樓對開的遊樂場交收款項，其後報案人聯絡女兒及經求證後，懷疑受騙遂報案。

隨後長沙灣分區特遣隊人員接報到場，在長沙灣元州邨元樂樓對出的遊樂場拘捕一名19歲姓黃及25歲姓馬本地男子，他們當時正準備收款，兩人涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」被捕。

警方指，案件現交由深水埗警區重案組第一隊跟進，兩名被捕人現正被扣留調查。案件中報案人沒有金錢損失。