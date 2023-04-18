電話騙案｜91歲老翁遭「假女婿」來電索15萬　後聯絡女兒求證揭騙案

警方昨日（17日）接獲一名91歲姓黃男子報案，指早前接獲騙徒來電，對方冒認為其女婿，因被警方拘捕，而需要報案人繳交15萬元保釋金。警方現拘捕兩名分別19及25歲的男子。
「假女婿」來電索15萬
警方表示，騙徒冒認為老翁女婿後，相約老翁到長沙灣元州邨元樂樓對開的遊樂場交收款項，其後報案人聯絡女兒及經求證後，懷疑受騙遂報案。
隨後長沙灣分區特遣隊人員接報到場，在長沙灣元州邨元樂樓對出的遊樂場拘捕一名19歲姓黃及25歲姓馬本地男子，他們當時正準備收款，兩人涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」被捕。
警方指，案件現交由深水埗警區重案組第一隊跟進，兩名被捕人現正被扣留調查。案件中報案人沒有金錢損失。
呼籲市民小心電話騙案
警方表示，高度關注電話騙案，並有以下呼籲：
- 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙
- 如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙
- 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者；
- 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。
此外，警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。