電費調整｜中電明年淨電價減7.4%　港燈減幅達16%(持續更新)

行政會議通過中電及港燈明年的電費調整幅度，兩電的淨電價按年錄得減幅，中電的減幅為7.4%，而港燈的減幅則為16%。兩電預測2025年基本電價及通脹相約，大約升2至3個百分點。
中電明年平均淨電價每度電142.9港仙
中電指燃料調整費由今年1月每度電62港仙下調至46.3港仙。至於連續3年維持在同一水平的平均基本電價，則由每度電93.7港仙輕微上調至96.6港仙。經調整後，明年的平均淨電價為每度電142.9港仙，較今年初每度電154.4港仙下調7.4%。
港燈明年平均淨電價每度電165.5仙
港燈則指因應減碳基建和加強電力系統的資本投資，對基本電費構成壓力，加上經營成本上升，明年基本電費每度電需上調5仙，由今年的114.5仙升至明年的119.5仙。至於燃料調整費方面，雖然明年的天然氣用量相比今年將增加20%，但全球燃料價格由去年高位回落，因此港燈的燃料調整費可由今年1月的每度電82.5仙下調至明年1月每度電46仙。而燃料調整費大幅減少，可以遠遠抵銷基本電費的升幅，因此明年1月淨電費將為每度電165.5仙，相比今年1月的197仙減16%。
不過，港燈強調雖然燃料價格由高位回落，但水平仍然偏高，加上地緣政治緊張情況有增無減，來年燃料價格相信仍然會較波動。
設立大型停電事故懲罰機制
兩電同意《管制計劃協議》的中期檢討，當中設立針對大型供電中斷事故的新懲罰機制，會透過新指標「客戶停電時間指數」計算受影響客戶數目乘以供電中斷時間的總和，以分鐘表示。當中如果中電的「客戶停電時間指數」達1.5千萬至少於3千萬分鐘，而港燈「客戶停電時間指數」達5百萬至少於1千萬分鐘，則需罰款0.015%。而如果中電的「客戶停電時間指數」達3千萬分鐘或以上，而港燈「客戶停電時間指數」達1千萬分鐘或以上，則需罰款0.03%。
港島東立法會議員梁熙關注，例如今年4月港島大停電，港燈如在指定時間內復電反而可獲得獎勵，希望今次作中期檢討後可堵塞漏洞，不過他仍擔心會「重蹈覆轍」，機制以全年停電時間除以停電次數計算，擔心停電次數愈多，獲得獎勵愈大。他提及應參考港鐵以每次獨立事故計算，防止兩電可玩「數字遊戲」。環境及生態局回應指，管制協議中有獎罰機制，絕對不是停電愈多則有愈大獎勵，恢復供電是以平均數計算，重申停電愈多是「冇着數」，可以扣至沒有獎金甚或罰款，而新懲罰機制亦引入以單次事故計算。
設立能源危機特別電費紓緩機制
另外，兩電同意設立能源危機期間的特別電費紓緩機制，在因地緣政治、天災或不可預見的市場波動，令燃料價格持續急升，以致總電費與該年1月相比的增幅超過20%(港燈)或10%(中電)時，提供特別電費紓緩予最有需要支援的用戶。
兩電亦同意提高資訊透明度，會在每年向公眾披露的電子資料小冊子中，加強不同範疇的內容，包括燃料成本及燃料採購資料、營運開支分項數字及員工編制、獎罰機制下達到的表現目標和所賺取獎勵、社區節約能源基金在撥款和成果的資料等。
昨率先公布支援基層電費措施
兩電昨日率先宣布明年支援基層電費的措施，其中中電會撥款2億元，分別向5萬個指定家庭每戶提供600元電費資助，以及為兩萬個劏房住戶每戶提供1,000元電費資助等。至於港燈亦會撥款逾5,500萬元，為一萬個有經濟困難家庭每戶派發200元日用品現金券、向合資格劏房租戶提供一筆過1,000元電費津貼等。