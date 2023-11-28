電費調整｜中電明年淨電價減7.4%　港燈減幅達16%(持續更新)

行政會議通過中電及港燈明年的電費調整幅度，兩電的淨電價按年錄得減幅，中電的減幅為7.4%，而港燈的減幅則為16%。兩電預測2025年基本電價及通脹相約，大約升2至3個百分點。

中電明年平均淨電價每度電142.9港仙

中電指燃料調整費由今年1月每度電62港仙下調至46.3港仙。至於連續3年維持在同一水平的平均基本電價，則由每度電93.7港仙輕微上調至96.6港仙。經調整後，明年的平均淨電價為每度電142.9港仙，較今年初每度電154.4港仙下調7.4%。

港燈明年平均淨電價每度電165.5仙

港燈則指因應減碳基建和加強電力系統的資本投資，對基本電費構成壓力，加上經營成本上升，明年基本電費每度電需上調5仙，由今年的114.5仙升至明年的119.5仙。至於燃料調整費方面，雖然明年的天然氣用量相比今年將增加20%，但全球燃料價格由去年高位回落，因此港燈的燃料調整費可由今年1月的每度電82.5仙下調至明年1月每度電46仙。而燃料調整費大幅減少，可以遠遠抵銷基本電費的升幅，因此明年1月淨電費將為每度電165.5仙，相比今年1月的197仙減16%。