電費調整｜中電明年淨電價減7.4%　港燈減幅達16%(持續更新)

行政會議通過中電及港燈明年的電費調整幅度，兩電的淨電價按年錄得減幅，中電的減幅為7.4%，而港燈的減幅則為16%。兩電預測2025年基本電價及通脹相約，大約升2至3個百分點。

中電指燃料調整費由今年1月每度電62港仙下調至46.3港仙。至於連續3年維持在同一水平的平均基本電價，則由每度電93.7港仙輕微上調至96.6港仙。經調整後，明年的平均淨電價為每度電142.9港仙，較今年初每度電154.4港仙下調7.4%。

兩電同意《管制計劃協議》的中期檢討，當中設立針對大型供電中斷事故的新懲罰機制，會透過新指標「客戶停電時間指數」計算受影響客戶數目乘以供電中斷時間的總和，以分鐘表示。當中如果中電的「客戶停電時間指數」達1.5千萬至少於3千萬分鐘，而港燈「客戶停電時間指數」達5百萬至少於1千萬分鐘，則需罰款0.015%。而如果中電的「客戶停電時間指數」達3千萬分鐘或以上，而港燈「客戶停電時間指數」達1千萬分鐘或以上，則需罰款0.03%。