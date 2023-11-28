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2023-11-28 17:58:00

電費調整｜中電明年淨電價減7.4%　港燈減幅達16%(持續更新)

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灣仔 電費加價配相

行政會議通過中電及港燈明年的電費調整幅度，兩電的淨電價按年錄得減幅，中電的減幅為7.4%，而港燈的減幅則為16%。兩電預測2025年基本電價及通脹相約，大約升2至3個百分點。

中電指燃料調整費由今年1月每度電62港仙下調至46.3港仙。至於連續3年維持在同一水平的平均基本電價，則由每度電93.7港仙輕微上調至96.6港仙。經調整後，明年的平均淨電價為每度電142.9港仙，較今年初每度電154.4港仙下調7.4%。

兩電同意《管制計劃協議》的中期檢討，當中設立針對大型供電中斷事故的新懲罰機制，會透過新指標「客戶停電時間指數」計算受影響客戶數目乘以供電中斷時間的總和，以分鐘表示。當中如果中電的「客戶停電時間指數」達1.5千萬至少於3千萬分鐘，而港燈「客戶停電時間指數」達5百萬至少於1千萬分鐘，則需罰款0.015%。而如果中電的「客戶停電時間指數」達3千萬分鐘或以上，而港燈「客戶停電時間指數」達1千萬分鐘或以上，則需罰款0.03%

另外，兩電同意設立能源危機期間的特別電費紓緩機制，在因地緣政治、天災或不可預見的市場波動，令燃料價格持續急升，以致總電費與該年1月相比的增幅超過20%(港燈)或10%(中電)時，提供特別電費紓緩予最有需要支援的用戶。

兩電亦同意提高資訊透明度，會在每年向公眾披露的電子資料小冊子中，加強不同範疇的內容，包括燃料成本及燃料採購資料、營運開支分項數字及員工編制、獎罰機制下達到的表現目標和所賺取獎勵、社區節約能源基金在撥款和成果的資料等。

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中電 港燈

昨率先公布支援基層電費措施

兩電昨日率先宣布明年支援基層電費的措施，其中中電會撥款2億元，分別向5萬個指定家庭每戶提供600元電費資助，以及為兩萬個劏房住戶每戶提供1,000元電費資助等。至於港燈亦會撥款逾5,500萬元，為一萬個有經濟困難家庭每戶派發200元日用品現金券、向合資格劏房租戶提供一筆過1,000元電費津貼等。

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